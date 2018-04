El PSOE pide al Gobierno más controles de la entrada de frutas y hortalizas de países extracomunitarios

huelva24.com

Domingo, 22 abril 2018

tras detectarse partidas contaminadas

Según reza en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, a su vez, el PSOE insta a la UE a fortalecer el control en las fronteras europeas para que todas las producciones que procede de países extracomunitarios "respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal, al igual que se exige a las producciones europeas, y que venga reflejado en el etiquetado el origen del producto". Del mismo modo, el PSOE pide al Gobierno que incremente las políticas de control en las fronteras españolas con herramientas que controlen la entrada de frutas y hortalizas de terceros países en España, que no cumplan las normas sanitarias y fitosanitarias.

Desde el PSOE han remarcado de igual modo que las organizaciones agrarias siguen insistiendo en la importancia que tiene el control de las fronteras, "ya que son muchos países los que introducen sus productos a diario dentro de la eurozona" y han puesto como ejemplo que en este mes de marzo la berenjena y el pimiento procedentes de países extracomunitarios "han dado alertas por no cumplir con los límites máximos de residuos (LMR)", ya que si se supera, el producto agroalimentario no puede comercializarse.

Al respecto, han asegurado que todos los alimentos destinados al consumo humano o animal de la UE están sujetos a un límite máximo de residuos de plagicidas en su composición con el fin de proteger la salud humana y animal, y es el Derecho de la UE el que regula los límites aplicables a los diferentes productos de alimentación y fija un límite máximo aplicable por defecto.

Los socialistas insisten en esta PNL que "cada vez son más frecuentes las ocasiones en las que se encuentran productos en los mercados europeos procedentes de otros países que no están autorizados para comercializarse", a lo que han añadido que "los agricultores españoles han realizado un gran esfuerzo para cumplir los estándares europeos, en muchas ocasiones poniendo sus cosechas en riesgo por no poder combatir una plaga o enfermedad al no poder utilizar un producto no autorizado". Por todo ello, desde el PSOE defienden la apuesta por la calidad y la seguridad alimentaria al considerar que "son normas que todos nos hemos dado para garantizar la seguridad alimentaria en la UE y para participar hay que aceptarlas y cumplirlas".

Evitar el fraude

Ante esta situación, los socialistas abogan por la trazabilidad de los productos y un buen etiquetado donde venga reflejado el origen de los productos que se ponen a la venta y, por otro, por que las superficies que vendan productos a granel pongan a disposición del consumidor una información veraz y clara del origen del producto. Al respecto, han insistido en que "en España la mayoría de las cooperativas agrarias españolas ofrecen la trazabilidad como garantía de calidad, transparencia y seguridad al consumidor, dentro de un mercado cada vez más globalizado".

"Son muchos los productores que alzan la voz de alarma", ha remarcado González Bayo, quien ha puesto como ejemplo que hace unas semanas los italianos informaron de que habían detectado pimientos picantes con presencia de clorpirifos de 0,091 miligramos/Kilo cuando está fijado su LMR en 0,01 miligramos, tratándose de "una sustancia activa que en España se retiró en algunos productos como los pimientos pero permitida dentro de la UE con muchas restricciones y limitaciones". A su vez, en Alemania una partida de berenjenas fueron retiradas debido a la presencia de una alta cantidad de metomilo, una cantidad 25 veces superior a la permitida. Procedían de la República Dominicana y fueron eliminadas antes de entrar en los canales de consumo alemanes.



Encuentro fresero en Huelva

La diputada nacional ha recordado que el pasado mes de febrero tuvo lugar en Huelva un encuentro del grupo de contacto hispano-franco-italiano, compuesto por representantes de los productores de fresas de Francia y de Italia, así como de España, agrupados en la Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva (Freshuelva), integrada en Fepex. En la citada reunión, estos tres países acordaron exigir un mayor control del reempaquetado de fresas de otros países de origen, tras poner de relieve que este hecho se está produciendo con la fresa marroquí en España o con la fresa alemana en Francia, y la necesidad de controlar el volumen y un control fitosanitario exhaustivo como lo tienen las frutas y hortalizas europeas.