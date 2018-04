El Sporting, a zanjar la permanencia ante Granadilla

huelva24.com

Sábado, 21 abril 2018

Fútbol > Primera División Femenina

"Ojalá se cumpla ese dicho de no hay dos sin tres y podamos conseguir el domingo la victoria", comentaba Antonio Toledo durante la previa del partido. El equipo ha trabajado con el plus de moral que dan dos goleadas a favor consecutivas y el mantener la puerta a cero, lo que permitió dar un salto en la clasificación y ver más cerca una permanencia que podría ser incluso matemática si no gana el Zaragoza C.F.F. en Badajoz y logra la victoria el Fundación Cajasol Sporting: "el objetivo es la permanencia, salvarnos matemáticamente. Si ganamos el domingo prácticamente lo tenemos y, por tanto, es el principal objetivo. Si el equipo sigue jugando al nivel que lo está haciendo, con la confianza y la intensidad que lo hace, pues lo lógico es que consigamos la permanencia ya mismo".

Para ello, será de nuevo fundamental el apoyo de la afición, que a buen seguro se comportará una jornada más como la jugadora número 12. El club ha proseguido con las iniciativas de promoción del fútbol femenino y ha dado continuidad al descuento del 50% (2 €) para los abonados del Recreativo de Huelva que quieran acudir a La Orden a apoyar al conjunto onubense. "La afición se dio cuenta en el anterior partido en casa con el Madrid que era un partido vital para nosotros y respondió magníficamente en un Domingo de Resurrección donde yo creía que no iba a haber tantos aficionados y ahora es la última ya que tenemos. Nos queda todavía un partido más como local ante el Santa Teresa pero la clave es este domingo y, por tanto, yo a la afición no le puedo pedir muchas cosas pero sí este último esfuerzo de apoyo, de estar con el equipo, que ese estar, ese sentir las jugadoras esa presión desde la grada pues nos ha ayudado muchísimo tanto en el empate con el Barcelona como en la victoria ante el Madrid", comentó Toledo.

Antonio Toledo ha convocado a la jugadora del filial María Romero, que ha tenido varias participaciones esta temporada con el primer equipo y sustituye a Ngo Mbeleck en la citación. La mediapunta camerunesa se cae por decisión técnica. Seguirá también Irene Rodríguez, "la apagafuegos" de la defensa, como calificó Antonio Toledo a la canterana.

Y es que el técnico onubense recupera a Sandra Bernal tras cumplir su partido de sanción pero pierde por acumulación de amonestaciones a Cinta Rodríguez, lo que obligará a hacer cambios en la retaguardia a Antonio Toledo: "todas las semanas estamos teniendo ausencias ya por tema de lesiones y por tarjetas, pero eso le ocurre a todos los equipos. Ahora mismo es que las jugadoras que entran lo hacen a la perfección y todas son importantes y necesarias en ese tramo final de la liga". Por otro lado, Rutendo Makore, con un edema óseo tras su lesión de tobillo, continuará una jornada más alejada de los terrenos de juego.

Con todo ello, la convocatoria estará formada por: Sara Serrat, Elena Pavel, Sofía Hartard, Anita, Irene Rodríguez, Carol, Alicia, Eva Vamberger, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Bárbara Santibáñez, María Romero, Analu, Meryem Hajri y Joy Bokiri.