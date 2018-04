¿Fotos de menores en las redes? Sigue estos consejos

E.Press

tecnología

Los padres enseñan fotografías de sus hijos y muchos, además, las comparten a través de las redes sociales, un fenómeno que se conoce como 'sharenting'. Algunos padres, incluso, llegan a crear perfiles propios para los hijos menores, incumpliendo una máxima para estos casos: no dar más información de la necesaria.

El término 'sharenting' esta formado por la conjunción de dos palabras inglesas 'share' (compartir) y 'parenting' (criar) y que se refiere a la práctica que llevan a cabo algunos padres a la hora de compartir fotos, vídeos o información de sus hijos en redes sociales.

Esta práctica no está exenta de crítica, pues se entiende que los padres pueden caer en la sobreexposición de los menores en redes sociales. En este sentido, la Asociación de Internautas ha publicado una serie de pautas con el objetivo de ayudar a los padres a realizar un mejor trato de la información que publican de sus hijos en las redes sociales y que no acabe en lugares inapropiados y de forma indefinida.

Respeta la intimidad del menor. Los progenitores o tutores legales del menor deben tener presente la intimidad de los menores, ya que, sus hijos pueden no querer en ese momento o en un futuro que otras personas puedan visualizar estos fotografías, que aunque no necesariamente impliquen algo negativo, pertenecen al ámbito privado de una familia o amigos.

No publiques fotos de los niños desnudos. La publicación de instantáneas de menores con poca ropa o desnudos --por ejemplo, mientras chapotean en la bañera o la piscina-- pueden pasar de ser considerados momentos tiernos desde el prisma familiar o de allegados, a ser empleadas por redes de intercambio de pornografía infantil. Por ello, desde la Asociación de Internautas aconsejan evitar en cualquier caso la publicación de este tipo de imágenes.



Evita publicar fotografías a diario. Antes de publicar cualquier instantánea, es necesario que el adulto a cargo del menor se replantee si es de interés público el contenido que va compartir con el resto de contactos en redes sociales. Esta podría ser una buena alternativa para limitar el número de imágenes compartidas en la Red.

Utiliza el e-mail. Para compartir fotos con otras personas, no es necesario el uso de redes sociales, ya que por medio de un correo electrónico se pueden compartir dichas instantáneas con amigos y familiares. De esta forma, y como explican desde la asociación, los padres se aseguran un mayor nivel de privacidad, ya que las fotografías solo serán vistas por el receptor del correo.

Limita la difusión. La Asociación de Internautas aconseja gestionar los ajustes de privacidad de las redes sociales en las que el usuario pretenda compartir el contenido o incluso en aplicaciones de mensajería como el caso de WhatsApp, y así emplear todas las alternativas disponibles que ofrecen estas 'apps' para limitar el público que puede visualizar estas imágenes.

No des pistas de detalles concretos. Si vas a compartir alguna fotografía de tus hijos menores, al menos evita dar en ellas más información de la necesaria, es decir, intenta que no reflejen horarios, ni muestren el uniforme del colegio o el centro donde realizan alguna actividad extraescolar. Desde la asociación aconsejan no facilitar datos como rutinas, horarios habituales o el lugar en el que puede encontrarse el menor, así como el nombre de la calle, el colegio o matrícula del coche.



No asignes etiquetas en las fotos. En las fotos, la asignación de etiquetas puede conllevar que los nombres de los niños sean indexados en los buscadores y que cualquier persona, de la que no se conoce su intención real de búsqueda, identifique el rostro de un menor con su identidad real.



Pide permiso para publicar fotos con otros menores. En los casos en que no sólo sea un menor el que aparezca en la instantánea, por ejemplo, que tu hijo aparezca con sus amigos, se deberá solicitar permiso al resto de progenitores, para asegurarse de que están de acuerdo con que dicha fotografía sea compartida en redes sociales.



Pregunta al otro progenitor. Por último, ambos progenitores deben de mostrar su consentimiento acerca de la publicación de cualquier imagen en la Red, ya que una decisión tan importante no puede ser competencia únicamente a una de las partes involucradas.