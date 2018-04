El runrún: Llega el autobús del Madrid

Viernes, 20 abril 2018 | Leída 108 veces

confidencial

Quizá por eso no hemos podido evitar sentir como un guiño cruel la llegada el próximo martes del autobús del Real Madrid a la capital. Eso sí, no esperen que, como entonces, se bajen de él Marcelo, Sergio Ramos y el resto de galácticos merengues que vimos por última vez hace casi una década (concretamente el 18 de abril de 2009, cuando ganó por la mínima con gol de un jovencísimo Marcelo). Se trata sólo del ‘road show’ de la entidad de Concha Espina, que está de gira por España. ¿Y en qué consiste? Pues sencillamente, en una tienda ambulante con ‘merchandising’ del equipo: camisetas de sus estrellas y el resto de la ropa oficial, así como bufandas, gorras, balones, llaveros, relojes y un sinfín de objetos de ‘marca blanca’. Eso sí, los muy fans disfrutarán con el principal atractivo del autobús madridista: una réplica de la ‘orejona’, el trofeo que se entrega a los campeones de la Copa de Europa, con el que podrán fotografiarse quienes acudan a visitarlo. Además, según nos ha explicado el propio club, también podrá verse material histórico del Real Madrid firmado por los jugadores, como botas de fútbol o el balón de la final de Cardiff. El objetivo, añaden, es “llevar el sentimiento madridista a cada rincón del país”. Para los interesados en la propuesta -y no dudamos de que será un completo éxito– el autobús madridista permanecerá en el centro comercial Aqualon los días 24 y 25, martes y miércoles, en horario de once a dos de la tarde y de cuatro a nueve de la noche.

Juan de Lepe a través de los 'lunnis'. La serie de Clan 'Lunnis de Leyenda' recrea cada sabado historias, leyendas y personajes fundamentales de la Historia y de la tradición española. Son un total de 24 capítulos que llegan a los más pequeños a través de Lucho, Lupita, Lulila, Lublú, y Lucrecia. Este sábado estrenará, a las 11.05 horas, el capítulo dedicado a Juan de Lepe, un ciudadano onubense famoso por su humor que trabajó como bufón en la corte de Enrique VII de Inglaterra en el siglo XV. Un día ambos se jugaron a las cartas intercambiar sus papeles. Ganó Juan y en un día de reinado consiguió grandes riquezas y regresó como un héroe a Lepe. A buen seguro que será un episodio simpático que hará las delicias de los pequeños... y de los que ya no son tan pequeños también.

Nueva victoria de la PAH. Desahucio frenado, al menos, de momento. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Huelva y la presión ciudadana ha conseguido paralizar la amenaza que se cernía sobre una familia de Punta Umbría con dos niñas de 2 y 4 años a la que Caixabank quería haber desahuciada de la casa donde están alquilados, mientras los inquilinos demandaban un alquiler social. Afortunadamente, tras varios días de protesta en las puertas de las sucursales de la entidad y la mediación incluso del Ayuntamiento de Punta Umbría, la familia ha conseguido una prórroga para replantear la situación y hacer frente a los pagos. Nueva victoria con ello de la PAH, que demuestra que su labor es aún muy necesaria.