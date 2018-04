Iván Malón podrá jugar ante el San Fernando y Mario Marín, Natalio y Zambrano son bajas por lesión

Ricardo Ubric

“Iván Malón está bien. No ha entrenado dos días porque le estaban haciendo unas pruebas, pero son más de problemas suyos que musculares o físicos. Se ha hecho unas analíticas que no le dejaban entrenar, pero ya hoy ha estado con el equipo sin problemas. Si no estuviera estaríamos como la semana del Córdoba B porque no habría nadie específico para su puesto y habría que ubicar a alguien ahí o a alguien del filial. Pero esperemos que esté. Mario Marín para esta semana no estará, es precipitado, pero para la que viene sí", señalaba en rueda de prensa César Negredo, el técnico albiazul, sobre el puesto de lateral derecho para el partido ante el San Fernando.

"Y en el lateral zurdo toda la temporada prácticamente hemos estado cojos porque sólo hemos tenido a Casado específico y ha jugado ahí Mario Marín y Nacho Monsalve, que para mí es central, pero barajamos que pueda jugar ahí”, añadía el míster recreativista, que también confirmaba que "Natalio no se puede contar con él porque no está al cien por cien y Toni Robaina sí que está bien. Zambrano tampoco está y Julio Rodríguez sí". Hay opciones de que el jugador del Atlético Onubense Rafa Navarro vaya convocado, ya que como defensas sólo puede contar con Iván Malón, Nacho Monsalve, Diego Jiménez y Julio Rodríguez.