Temeroso Negredo: "Todo el mundo ha visto que nos está faltando intensidad y el San Fernando plantea partidos broncos"

Ricardo Ubric

Viernes, 20 abril 2018 | Leída 53 veces

fútbol > recreativo

César Negredo, el técnico del Recre, compareció en la sala de prensa del estadio Nuevo Colombino después del entrenamiento para atender a los medios y hablar del partido del domingo ante el San Fernando. “Estamos tranquilos porque sabemos que desde la tranquilidad es a partir de donde tenemos que mentalizarnos, y también ansiosos porque llegue el partido y responsabilizados por lo que está en juego. Ha sido una semana más de trabajo pero sabemos que van quedando pocas fechas y que es un partido señalado para sacarlo adelante y sumar de tres en tres”, señalaba, y añadía que en lo personal se siente "muy responsabilizado por ser la cabeza visible del grupo y trato de mentalizar al grupo para que estén concentrados y no se despisten para lograr el objetivo”.

No quiere hacer el míster albiazul demasiadas cuentas acerca de la salvación y sólo piensa en lograr los tres puntos ante el San Fernando: “La permanencia pasa por sacar los puntos que sean suficientes y en casa el equipo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora y ser fiables. No me entra en la cabeza otra cosa que ganar este domingo y no miramos el calendario”.

Reconocía que hará la alineación en función de los jugadores que más casta le puedan poner: “Todo el mundo ha visto que nos está faltando intensidad. También nos faltan otras cosas más difíciles de conseguir con las prisas, pero tenemos que tener también paciencia para crear ocasiones”. Y no daba Negredo demasiadas pistas sobre si jugará con uno o dos delanteros de inicio. “Es una posibilidad jugar con dos delanteros porque nos ha ido bien, pero tampoco es definitivo y lo estoy valorando. En casa con dos delanteros el rendimiento del equipo siempre ha sido bueno. Hasta mañana no lo decidiré. Es una posibilidad que no es la que más me gusta, pero dentro del contexto del partido es una opción buena, si no desde el principio a lo largo del encuentro. Yo tengo que tener las ideas claras desde el primer momento pero no se lo puedo poner tan fácil a los rivales contándoselo en rueda de prensa”, comentó.

Sobre una hipotética derrota que podría meter al Decano en puestos de descenso, el técnico albiazul manifestaba que "sería un paso atrás sobre todo en lo mental meterte abajo, pero tampoco sería definitivo y no pensamos en eso porque queremos acabar la jornada superando a varios rivales. Ya conoceremos los resultados de nuestros rivales y a lo mejor eso nos mete más presión o no en función de lo que pase en esos partidos”. Y añadía que “lleváis hablando mucho tiempo de finales y a mí me gusta hablar de ellas cuando es para luchar por cosas de arriba. Pero sí que es una final porque queda poco tiempo ya. Es clave sacar los tres puntos para saber lo que después se necesita o no. Debemos hacer nuestro juego y salir metidos y concienciados”.

Sobre el San Fernando, rival del conjunto onubense, declaraba que “sencillo seguro que no va a ser. Es un equipo que es complicado de hacerle gol y atrás es un equipo bastante fiable y trata de no encajar goles. Pedro Ríos está en racha y está fino de cara al gol aunque no esté en su mejor versión. Tienen 45 puntos y, aunque quizás no sean definitivos, vienen con tranquilidad. No es el equipo ideal para un partido de estos y plantea partidos broncos y rocosos. Te dan pocas opciones de hacer gol y practican juego directo y para hacernos daño a la contra, así que hay que ser inteligentes y llevar el partido a nuestro terreno. La intensidad y el hambre tienen que ser grandes. La gente va a aportar para que el equipo consiga el objetivo y nos lleve en volandas. Si ellos esperan que nos entre ansiedad no debemos darles pie a que ellos se metan en el partido”.

Por último, Negredo aludía al partido de ida, en el que al conjunto gaditano no le sentó bien perder ante el Decano en el descuento, además de que sufrió varias expulsiones y tuvo que ver la explosiva celebración del triunfo por parte del técnico del Recre con la grada: “Como jugador del equipo contrario claro que me sentiría herido. En el fútbol no puedes sacar nunca pecho porque al día siguiente te lo meten hacia adentro. Pero no creo que aquella acción de Ángel López fuera más allá de lo deportivo y ya es algo que pertenece al pasado. Ellos querrán ganar, pero sólo por revancha deportiva, y además el Recreativo es un club muy goloso para que todo el mundo se exponga aqui cuando juega contra nosotros y pueda incluso fichar por el Recreativo para la próxima temporada. Esperemos que esas ganas que tienen se conviertan también en algo negativo para ellos”.