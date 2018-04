La siniestralidad laboral crece en el inicio del año en Huelva

huelva24.com

Tiene el mayor índice de Andalucía

CCOO alerta que Huelva arranca 2018 con un crecimiento de la siniestralidad laboral. “Está aumentando con respecto al año 2017, si bien en enero comenzamos bajando las cifras en febrero las cifras ac umuladas son superiores al mismo mes del año 2017 en un 4%”. Por sectores, el sector de la construcción es el que más sube con un 13% más que en los dos primeros meses del 2017. Servicios ha crecido con un 9%, industria con un 3% y el Sector Agrario con un 2%.



El secretario de salud laboral de CCOO en Huelva, Diego Román afirma que “en cuanto a los accidentes “in itinere” crecen igualmente un 14% siendo el Sector Agrario el que mayor incremento tiene en torno a un 30% en este tipo de accidentes”.



“Desgraciadamente el trabajador que sufrió un accidente muy grave en las instalaciones de ENCE ha fallecido finalmente hace unos días a acusa de dichas lesiones, es la consecuencia más grave y visible de los fallos que pueden ocurrir en las políticas de Prevención de Riesgos. Ya pedimos en su momento que se investigaran ante la Inspección de Trabajo como suele hacer CCOO en estos casos cuando tenemos conocimiento de los mismos” Lamenta Román.



CCOO tiene los datos de Siniestralidad laboral continuamente presentes en la acción sindical pues “nos hace ser reivindicativos con mayor fuerza y razón señalando la lacra que continuamente siega la salud y la vida de trabajadoras y trabajadores por no ponerse suficientes medios o no mantener una vigilancia adecuada, y en muchos casos por no tener suficientemente integrada las políticas de Prevención de Riesgos las empresas de la provincia” puntualiza el responsable sindical.



CCOO vuelve a mostrar su desagrado porque Huelva sea la provincia andaluza con mayor índice de siniestralidad laboral y una de las primeras de España en 2017. “Si bien durante este comienzo de año el índice se ha estabilizado a pesar del aumento del número absoluto de accidentes con baja. Pero es preocupante que el índice de accidentes graves con respecto al mismo periodo de 2017, haya tenido un fuerte incremento. Si en enero y febrero del pasado año se produjeron 7 accidentes graves, en este año llevamos 10”.



“En España, según datos del Ministerio de Empleo aportados por la Confederación de CCOO, en enero de 2018 el número de accidentes de trabajo con baja ha aumentado un 9,6% respecto al mismo mes del año 2017” Según estos datos los incrementos se aprecian tanto en los accidentes in itinere 13,4%, como en jornada de trabajo 9%. Las subidas del número de accidentes se producen en prácticamente todas las secciones de la actividad destacando la construcción 21,8%, la industria manufacturera 16,9% y el transporte y almacenamiento 12,7%.



El número de accidentes mortales se ha incrementado “aún más”, pasando de 42 a 52 trabajadores y trabajadoras fallecidas en toda España, “lo que supone un incremento del 23,8%. Los accidentes mortales en jornada aumentan un 20% y los accidentes in itinere un 42,9%” puntualiza el sindicalista.



“El aumento de los daños a la salud de la clase trabajadora debido al deterioro de las condiciones de trabajo, a la precariedad y al desgaste de las políticas públicas activas en materia de prevención son un problema de salud pública de primer orden, como una epidemia”, afirma Diego Román “Pero en lugar de tomarse medidas que puedan cambiar estas cifras, las empresas centran su discurso en resaltar un falso incremento del absentismo y en realizar propuestas para otorgar mayor control a las mutuas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común. Hay que dejar claro que la IT no es absentismo sino el derecho constitucional de las personas trabajadoras a recuperar su salud”.



CCOO recuerda que “Agentes Sociales de Andalucía y el Gobierno Andaluz firmamos el pasado año la Estrategia Andaluza de seguridad y Salud en el trabajo 2017-2022 con la que pretendemos seguir luchando para reducir las cifras de siniestralidad e implicar sobre todo a la pequeña y mediana empresa donde se da el mayor número de accidentes. Igualmente se recoge en esta estrategia una reivindicación reiterada por CCOO de hacer aflorar las enfermedades profesionales y del Cáncer de origen Laboral”.



En torno al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo del próximo 28 de Abril. CCOO, como todos los años, realizará actos de protesta y movilización “para poner de relieve que las enfermedades profesionales y entre ellas todos los procesos de Cáncer de origen laboral que se quedan sin identificar correctamente derivándose como enfermedad común a los sistemas públicos de salud”, además de “protestar por la realidad constatada de los 7.946 accidentes laborales con baja del pasado año y que en 2018 sigue subiendo con lo más visible y doloroso de tres muertes en lo que llevamos de año”.