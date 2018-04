Lazo se va despidiendo pero asegura que le gustaría "volver al Recre en otra situación"

huelva24.com

Jueves, 19 abril 2018

Está siendo uno de los jugadores más destacados en el Recreativo de Huelva. Así lo refrendan los cinco goles que lleva anotados y sus buenas actuaciones. José Carlos Lazo está jugando esta temporada como cedido por parte del Real Madrid y todo indica que una vez finalice la temporada retornará a su club para buscar un nuevo destino en un club de superior categoría.

El futbolista gaditano, centrado en conseguir la permanencia con el Decano, explicó en declaraciones a la tertulia del diario Huelva Información, vía Twitter, que recoge el portal albiazules.es, que "yo me veo preparado para dar el salto al fútbol profesional, pero lo importante ahora es sacar la situación del Recre adelante". También reconoció que "satisfechos no podemos estar con la temporada, me hubiera gustado estar mucho más arriba y con muchos más goles".

De cara al futuro destacó que "al Recreativo y a su gente le doy las gracias porque estoy muy a gusto aquí. A este club le deseo todo lo mejor, espero verlo en Primera, jugando contra el Real Madrid. En la ciudad estoy muy a gusto, es Andalucía y me encuentro como en casa. Está todo a la mano y me he sentido muy cómodo. Además estoy a dos horas de Sanlúcar. Se me va a quedar la espinita de haber jugado con el campo lleno. Me gustaría volver en otra situación porque he dado un paso adelante en el Recre".