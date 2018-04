Rafa de Vicente: "Que no quede la mínima duda de que el equipo está comprometido y sabe que todo pasa por este domingo"

R. U.

El centrocampista del Recre Rafa de Vicente ha atendido este jueves al programa Ser Deportivos Huelva y ha comenzado aludienco al vital partido liguero de este domingo en el Nuevo Colombino ante el San Fernando. "No hay nervios sino un sentimiento de responsabilidad y sabemos que tenemos que tener la actitud necesaria para llegar al domingo en las mejores condiciones. No es una semana más porque tenemos el partido más importante de la temporada, así que lo afrontamos con tranquilidad pero evidentemente sin dormirse", recalcaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Y como pócima para lograr el triunfo, el malagueño añadía que "podría definirse como tener el corazón caliente y la mente fría, y es que hay que salir con todo y a morir en el campo pero jugando con inteligencia. Así que aparte de poner el físico y la garra hay que que salir también con inteligencia. Hay que poner intensidad, eso como mínimo hay que igualar la del contrario y tratar de superarlo, pero con el balón no hay que precipitarse sino tener calma y paciencia porque si no las cosas no salen".

También hacía autocrítica comentando que "quizás en algunos partidos nos ha faltado intensidad, pero en la mayor parte de la temporada sí que la hemos tenido, y de hecho en algún tramo de la temporada la tuvimos de más y es verdad que ganábamos todos los duelos. En Marbella el otro día no pudimos lograr ningún punto pero hicimos las cosas bastante bien y competimos, así que la línea es buena y es seguir un poco por ahí".

En cuanto a la falta de gol del actual Decano, Rafa de Vicente apuntaba que "este año nos ha faltado materializar las oportunidades que hemos tenido. Es verdad que no hemos sido un equipo de tener diez ocasiones en cada partido, pero las que hemos creado no las hemos aprovechado, y si no hubiera ocurrido eso estaríamos hablando ahora de otra cosa. Pero ya no sirve de nada hablar de eso sino trabajar duro esta semana para mejorar también esa faceta".

También tenía clara su preferencia dentro del terreno de juego. "Yo como más a gusto me siento es de centrocampista, aunque este año en muchas ocasiones he jugado tanto de mediapunta como incluso en la banda buscando un poco mi disparo. Intento estar cerca de portería para buscar un último pase o para buscar el gol, pero a mi parecer donde mejor me encuentro es como centrocampista", destacaba.

A De Vicente no le parece que al Recre le esté faltando actitud esta campaña: "Si algo tiene esta plantilla es compromiso. No hay ningún futbolista que no quiera ganar los partidos y nos basamos en competir y en intentar hacer bien cada acción. Así que que no quede la mínima duda de que el equipo está comprometido y sabe que todo pasa por este domingo".

Sobre Lazo, Núñez y su futuro

También aludió el malagueño a cómo ve a uno de sus compañeros. "Lazo siempre está bien. Además, en un tío muy sencillo y muy divertido y tiene esa alegría tanto en el campo como fuera. A ver si en este partido tiene también un poco de suerte. Está completamente centrado en lo que tiene que estar. Es un chico muy responsable. Hay jugadores a los que las críticas le afectan más y a otros menos y yo lo veo bastante bien", decía.

Y sobre el capitán, comentaba que "Núñez seguirá siempre que pueda. Él siempre ha dicho que seguirá hasta que vea que no puede estar al nivel de los demás y esta temporada ha demostrado no sólo estar al nivel del resto sino en muchas ocasiones por encima. A un futbolista lo retira la ilusión y el físico y esas dos cosas él las tiene y compite como el que más tanto en los partidos como en los entrenamientos. Me imagino que en su cabeza habrá muchas cosas y tanto el fútbol como la vida cambian mucho y ya tendrá tiempo de meditarlo".

Por último, De Vicente no se mojaba todavía respecto a su futuro: "Acabo contrato el 30 de junio y quizás ahora mismo mi futuro es lo que menos me preocupa porque tengo los cinco sentidos no sólo puestos en el Recre sino en el partido de este domingo. Yo vivo el día a día y soy mucho del budismo".