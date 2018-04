El runrún: Nueva oferta electoral local

Jueves, 19 abril 2018 | Leída 208 veces

CONFIDENCIAL

Se trata de ‘Por Huelva sí o sí’, el proyecto personal de Ramón López que, pese a haberse mostrado afín en los últimos tiempos a opciones políticas ya existentes, parece que ha pensado que lo mejor es sacar adelante la suya propia que, según explica, estará conformada por onubenses “libres e independientes”, que no tengan que “obedecer ni estar sometidos a voces de Madrid o del centralismo político sevillano”. El propio Ramón López ha publicado ya en sus redes sociales una fotografía de la portada de los estatutos en los que está trabajando, aunque resulta un poco paradójico que asegure que se trata de onubenses “sin ambiciones políticas”, teniendo en cuenta que precisamente lo que quieren es entrar en el Ayuntamiento a hacer política, ¿no? Expectantes estamos de conocer el resultado de este partido aún en ciernes, y de conocer el resto de la oferta electoral. ¿Habrá alguna otra nueva? ¿Alguna de la mano de los ediles escindidos de Ciudadanos, tal vez? ¿Alguna nueva confluencia que agrupe a partidos que vienen trabajando juntos a otros niveles? La verdad es que los meses que se avecinan van a ser de lo más entretenidos…

El currículum de nuestros políticos. Anda estos días, y con razón, el patio bastante revuelto con la mucha cara que le echan a veces los políticos de este país a la hora de inventarse carreras y títulos para engordar sus respectivos currículum. El caso más mediático lógicamente ha sido el del tan cacareado máster de Cristina Cifuentes, pero en las últimas horas también han salido a la palestra otras invenciones del mismo tipo, como que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, presume en su currículum de tener una diplomatura de Magisterio que nunca curso, o la también alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, que engorda su currículum con dos carreras que no ha hecho. En fin, que es ahora trabajo de la prensa onubense el averiguar si también por estos lares alguno de los políticos de la capital y de la provincia nos ha tomado el pelo más de la cuenta. Toca investigar a ver si nos llevamos alguna desagradable sorpresa.

El futuro de Negredo. Por ahora, y no tiene esto mucha pinta de que vaya a cambiar porque ya sólo quedan cuatro jornadas de liga, los números y las sensaciones del Recre con César Negredo en el banquillo son más o menos las mismas que tuvo anteriormente esta temporada con Javier Casquero y Ángel López. Así que tanto la afición como el sector onubense de la zona noble del club no serían partidarios de la continuidad de Negredo como técnico del primer equipo del Decano de cara a la próxima temporada. Otra cosa es lo que piense la gente de Eurosamop, es decir, básicamente Juanma López y Óscar Carazo, a los que no les desagradaría la opción de que Negredo siguiera en el banquillo albiazul una vez que ya va a estar más curtido en el cargo después de haber dirigido al primer equipo onubense en 13 jornadas y de conocer más el grupo IV de Segunda B porque lleva todo el año trabajando en el Decano. El debate está servido y la cuestión a día de hoy está al cincuenta por ciento. Ya hace un par de años sorprendió mucho que el Recre renovara a José Domínguez tras un tumultuoso verano y cuando el portugués no había hecho méritos. Pero claro, cuando hay un dueño de por medio ese dueño es el que toma las decisiones. En el Recre el dueño es el Ayuntamiento de Huelva, pero el que está poniendo el dinero esta temporada está siendo Juanma López, que no vería con malos ojos que Negredo, o alguien de su cuerda, dirigiera el próximo proyecto albiazul. El otro sector del club albiazul prefiere a un entrenador con más experiencia y currículum en Segunda B para que no se cometan los errores de esta temporada. El caso es que lo que sí que es casi seguro es que Negredo seguirá trabajando dentro del club, así que no es descartable tampoco que continúe como segundo entrenador de la primera plantilla. Tocará esperar a que acabe el campeonato dentro de menos de un mes. Ahora lo prioritario es lograr la permanencia pero también se mira de reojo el próximo proyecto. En la plantilla habrá renovación, pero ¿qué pasará con el cuerpo técnico?