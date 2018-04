El GR Huelva conquista 14 metales en el Andaluz de Copa y Precopa

huelva24.com

Gimnasia Rítmica

El club gimnasia rítmica de Huelva acudía con una extensa expedición de gimnastas, un total de 37, siendo el club con mayor representación en esta competición y teniendo gimnastas compitiendo en las 5 jornadas.



Las medallas no tardaron en llegar y es así como el sábado en jornada de mañanea, Lola Ojeda se proclamaba una vez más campeonísima de Andalucía al dejar claro quien reina en Andalucía en la categoría benjamín copa, Ojeda levantó nuevamente al pabellón como ya es una costumbre cada vez que la gimnasta compite y volvió hacer de su paso por el tapiz un autentico espectáculo.

María Ramos por su parte en la categoría prebenjamín conseguía su primer titulo de campeona de Andalucía, junto a su compañera, Silvia Blanco que también conseguía otra medalla de oro, la suma de las dos benjamines daba un nuevo titulo y una medalla de oro más para el club, campeonas de Andalucía por equipos, una gran proeza para estas dos noveles gimnastas que unieron sus fuerzas como autenticas veteranas.



En está jornada cabe destacar entre otras muchas buenas clasificadas, la de Pilar Garrido, infantil copa que consiguió una estupenda cuarta posición a 0,27 del podio ante más de una 27 contrincantes y su pase directo para la fase final.



La jornada de tarde también estuvo cargada de medallas para el onubense, Andrea Jiménez en categoría benjamín copa equipos, subía a lo más alto del podio con sus bonitas manos libres, Nidia Padial con pelota, se proclamaba subcampeona de Andalucía. En la misma categoría, Sofía Ruiz con pelota conseguía otro titulo de subcampeona y Elizabeth Secrieru conseguía un bronce con la pelota; El equipo benjamín copa 1 formado por Elizabeth y Andrea se proclamaba subcampón de la competición y el equipo benjamín copa 2 conseguía la medalla de bronce.



En la misma jornada de tarde el conjunto alevín quedaba quinto clasificado de 22 conjuntos participantes y conseguía pase para la final. En la categoría equipos, Nazaret Merchan y María Gómez, quedaba en sexta posición de entre 21 equipos y su pase a la final.



La jornada de domingo mañana comenzaba con expectación tras los buenos resultados cosechados el día anterior. En categoría alevín precopa Julia Barba sumaba una medalla de bronce teniendo que haber competido con 66 gimnastas en esta categoría, por lo que el merito de esta gimnasta es aún mayor dada la dificultad añadida. En esta misma categoría y sumandose al logro de su compañera, Teresa Valero se colocaba en quinta posición y Claudia Barrero en sexta, consiguiendo ambas el pase directo a la final.



Finalizaba esta larga e intensa competición con la jornada del domingo tarde donde el capitalino quiso poner el broche de oro y seguir sumando éxitos. Alejandra González, en categoría prebenjamín precopa, se proclamaba campeona de Andalucía tras ejecutar un brillante montaje de manos libres. Noelia Pérez, benjamín copa subía también a lo más alto del podio colgándose otra medalla de oro más y sumando un nuevo titulo de campeona de Andalucía. Martina González, prebenjamín precopa subía al tercer puesto del podio y conseguía un bronce; Rocío Salvador por su parte conseguía ser sexta de su categoría de entre 33 participantes y conseguía su pase directo a la final.



No cabe duda que las expectativas del equipo técnico quedaron superadas ante el aluvión de podios y clasificaciones, Marta Agudo, Elena Bueno, Lucía Beltrán y José Antonio Sánchez no cabían de orgullo y alegría ante los buenos resultados. Conseguir clasificar a 34 gimnastas de 37 no es tarea fácil, aunque queda la pena de dejar a solo 3 gimnastas sin poder disfrutar la experiencia de la gran final, todas ellas han realizado un gran trabajo y cabe aquí también su reconocimiento.



El club onubense cumple una vez más con su filosofía, que no es otra más que cuidar la cantera desde sus cimientos y emplearse a fondo con la base del club, futuro y presente de la rítmica en Huelva que cada vez enorgullece más a la capital onubense con los logros que cosechan competición tras competición.

Inmaculada Márquez Barroso, como directora técnica de la entidad ha visto cumplir todos los objetivos que no son otros que mejorar, aprender y sobre todo disfrutar.