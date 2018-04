Nacho Monsalve, que fue sancionado con cuatro partidos en la ida ante el San Fernando, asegura que "defenderé a muerte este escudo"

huelva24.com

El jugador del Recre Nacho Monsalve ha atendido esta mañana a los medios de comunicación. "El equipo está muy unido y el otro día los ultras también nos dieron su apoyo y nos dijeron que van a estar con nosotros hasta el final, y hoy las peñas han hecho lo mismo. Sabemos que la temporada no ha sido como todos hubiésemos esperado, pero ahora debemos estar todos juntos en este tramo final para lograr la permanencia", señalaba en declaraciones recogidas por el portal El Desmarque.

En este sentido, el polivalente futbolista madrileño añadía que "tiene que haber una unión entre todos. Es algo muy importante. Está claro que nosotros somos los que jugamos y somos los protagonistas, pero también el cuerpo técnico y la afición son factores importantes y debemos estar todos unidos".

Ante las ausencias de los sancionados Casado y Sergio González es seguro que volverá al once para la cita del domingo ante el San Fernando, aunque no se sabe en qué puesto: “Hay muchas bajas pero tengo opciones de volver. Igual me toca jugar de central o lateral. El míster me ve con más cualidades para jugar como central, aunque como lateral también he hecho buenos partidos. Prefiero jugar de central”.

No le restaba importancia al partido del domingo señalando que “el grupo está muy unido y positivo. No pensamos más allá del domingo y hay que ganar sí o sí. Vencer al San Fernando nos haría seguir dependiendo de nosotros mismos. Somos honestos y nosotros somos los que jugamos y somos protagonistas. Lo primero es ser honesto y defenderé a muerte este escudo. El San Fernando va venir aquí a ganar y más después del partido de la ida. Ellos querrán sellar la permanencia y es un rival muy peligroso”.

Nacho Monsalve hacía cuentas añadiendo que “si ganamos a San Fernando y Granada B tendríamos casi en la mano la permanencia. Pero recuerdo que lo más importante es siempre el próximo partido, el San Fernando. Si sacamos los próximos seis puntos otros equipos se pueden quedar descolgados”.