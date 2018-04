Óscar Carazo señala que habría querido fichar a Moyita del Écija y dice que "el que prometa que se va a ascender os está engañando"

huelva24.com

Con la temporada por definirse, la comisión deportiva no pierde el tiempo de cara al futuro. Así, Óscar Carazo dio algunas pinceladas de sus planes en la tertulia recreativista de José Luis Camacho Malo. "Si el equipo mantiene la categoría me quedaría con jugadores. Creo que hay que analizar individualmente la plantilla, el rendimiento que han dado durante todo el año y ver que hay jugadores que han tenido sus altos y sus bajos en la temporada, y analizar el porqué ha pasado eso. Y a partir de ahí tomar las decisiones que se hayan que toma, y no tomarlas en caliente sino en frío", explicó en declaraciones recogidas por Albiazules.es.



También habló del futuro de César Negredo, destacando que "yo lo que voy es partido a partido. Hay que analizarlo todo. César conoce la categoría mejor que nadie, ya que ha estado en situaciones de todo tipo. Es un tío que transmite, la plantilla creen en su formas y el fútbol que propone".



También se le preguntaba la experiencia te va a dar la seguridad de conseguir el objetivo: "Es un grado sin duda, pero también hay que hablar de gente con pasión, con ilusión... Cuando se toma la decisión del cese de Ángel, se habla con ciertos entrenadores con una experiencia en el fútbol y un buen currículum, pero yo no soy persona de mirar currículum sino de mirar el día a día".



El madrileño destacó que "el año que viene hay que buscar el equilibrio, entre lo que es la experiencia y la juventud. No podemos marcarnos metas como el ascenso, ya que eso nadie te lo asegura. La meta es el trabajo y recoger al final los frutos de ese trabajo. La persona que llegue y prometa que se va ascender de la noche a la mañana, esa persona os está engañando".

También habló de un nombre propio. El último jugador que le ha agradado, pero que imposible que pueda llegar porque "ya está fichado por otro equipo. Es Moyita, del Écija, muy buen futbolista. Junto con José Carlos Lazo pueden ser de los jugadores más determinantes que he visto en el grupo cuarto. Luego hay gente determinante en el Marbella, Cartagena o Extremadura".