PAN Moguer, Bm Lepe y Em Huelva conocen sus rivales en el Andaluz cadete e infantil

Miércoles, 18 abril 2018

La introducción y la explicación de las normas del sorteo ha corrido por cuenta de José Luis Navarro, secretario de la Federación Andaluza.



Los grupos han quedado compuestos de la siguiente forma:

-Cadete masculino

Grupo A: Cajamar CD. Urci Almería "A", C. Maravillas Benalmádena, BM. Base Sevilla Norte y BM. Veleta La Zubia.

Grupo B: Cajasur CBM, PMD. Estepa, BM. Bahía Almería y CD. Europa.

Grupo C: BM. Montequinto Montealbor, BM. Ciudad de Algeciras, C. BM. Pedro A. Niño y Zumosol Ars Palma del Río.

Grupo D: Puertosol, BM. Maracena CC. Neptuno, Ángel Ximénez y Ciudad de Algeciras Promesas.

-Cadete femenino:

Grupo A: Cajamar CD. Urci Almería, BM. Solúcar, C. BM. Lepe y Adesal la Fuensanta.

Grupo B: BM. Ciudad de Algeciras, Academia Óptima Rincón Dental Málaga Norte y BM. Química Baza.

Grupo C: Reserva Higuerón Fuengirola, BM. Roquetas, BM. Montequinto Agerul y BM. Almuñécar.

Grupo D: C. Maravillas Benalmádena, Smurtfit Kappa CBM, CPD. Bailén y CD. Nexa Carboneras.

-Infantil masculino:

Grupo A: CPD. Bailén, BM. Roquetas, BM. Viso y BM. Málaga "A".

Grupo B: Cajamar CD. Urci Almería "B", BM. P.A.N. Moguer, Zumosol Ars Palma del Río y PMD. Barbate.

Grupo C: BM. Ciudad de Algeciras, CD. Europa, BM. Base Sevilla Norte y BM. Maracena CC. Neptuno.

Grupo D: Clínica Dental Torres BM. Los Dólmenes, Cajasur CBM, BM. Huétor Tájar y C. BM. P.A.N. Moguer "B".

-Infantil femenino:

Grupo A: Carrocerías Daycar BM. Baza, Smurtfit Kappa CBM, C. Maravillas Benalmádena y CD. Nexa Carboneras.

Grupo B: BM. Montequinto Montealbor, BM. Bahía de Almería "A", EM. Huelva y BM. Ciudad de Algeciras.

Grupo C: C. BM. Lepe, CD. Europa, BM. Viso y BM. Veleta La Zubia.

Grupo D: BM. Málaga, BM. Solúcar, BM. Roquetas "B" y BM. Maracena UGR CC. Neptuno.