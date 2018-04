José Antonio Fernández: "Creo que hay gente dentro del club que no sabe lo que nos estamos jugando"

huelva24.com

El delegado onubense de la Federación Andaluza, José Antonio Fernández, habló en Canal Luz de la situación que está viviendo el Recreativo de Huelva. Así, reconoció, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "esto no queremos verlo ninguno. El corazón nos dice una cosa, pero hay que ser sensatos y realistas, y ver que el riesgo está y un tanto por ciento algo. El problema está en que no hemos mantenido una línea. Hemos pasado de marcar en el comienzo en todos los partidos, a defender muy bien hace poco pero sin crear ocasiones. Son tres cambios de entrenador, muchas circunstancias que a la postre nos dejan jugándonos la permanencia en estas cuatro jornadas que quedan, y mirando de reojo y con un plus de tensión en la plantilla. Saben que el partido del domingo se antoja fundamental, ya que fuera de cada no creamos peligro. Los dos partidos de casa se antojan fundamentales".

En cuanto a si el club debería poner en marcha algún tipo de iniciativa, de cara a que el estadio Nuevo Colombino presente el mejor ambiente posible, destacó que "yo creo que para este partido no habría que hacer nada especial. Pero si vendería la importancia que tiene el partido, vender la realidad. A esos once mil abonados que tiene el club y sobre todo de puertas para adentro. Creo que hay gente dentro del club que no sabe lo que nos estamos jugando. Que el siguiente partido es contra Las Palmas Atlético, el que está por debajo de nosotros y que nos ganó en su casa. Nos estamos jugando la vida, hay que darle la importancia a este partido contra el San Fernando, es fundamental".

También opinó sobre las consecuencias que supondrían un descenso a Tercera División, asegurando que "sería inviable para el futuro del club. Ya solamente por el acuerdo que tienes que pagar, con esa cantidad, es el presupuesto de muchísimos clubes punteros en Tercera. Ese dinero solo sería para pagarle a Hacienda".