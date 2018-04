Julio Peguero: "El domingo hay que ir al estadio porque estamos llegando a una situación límite"

R. U.

"Hay que ir al estadio porque la situación ya está llegando al límite. Quedan dos partidos en casa en los cuales hay que sumar los seis puntos para no tener ningún problema. Creo que nos vamos a salvar porque no veo al Recre descendiendo con la plantilla que tiene. Se tendría que dar muy mal. Ahora mismo hay una distancia de tres puntos más el 'goal average', así que sumando tres puntos más creo que no habría problemas para evitar el descenso directo, aunque sí que habría que sumar algo más para evitar el 'play-out'", indica Julio Peguero en Cope Huelva en declaraciones recogidas por huelva24.com.