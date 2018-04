Desarticulada en Lucena del Puerto una organización especializada en robos con violencia que llegó a golpear en Valverde a un trabajador con un hacha

A ver, gente que no se sabe comportar hay en todos lados, y cierto es que la clamorosa despedida a los guardias civiles que se dio por aquí, cánticos incluidos, no favorece especialmente un clima de concordia. Pero de ahí a que en Huelva se insulte a gente catalana que está por aquí de vacaciones, como estamos leyendo por Twitter, hay un trecho, y no creemos que, de haberse producido algún incidente aislado, sea mucho menos la tónica general.