Un juzgado reconoce que los recortes laborales en el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra estuvieron "motivados"

Martes, 17 abril 2018 | Leída 28 veces

csif interpuso un recurso

19.06 h. El juzgado de lo contencioso-administrativo nº3 de Huelva ha desestimado el recurso interpuesto por el sindicato CSIF contra el Plan Económico Financiero aprobado por el pleno de Higuera de la Sierra en marzo de 2016 por no haber negociado con los representantes de los trabajadores, supuestamente, las medidas laborales que recogía dicho plan y que incluían supresión puestos de trabajo, reducción jornada y rebajas salariales.

El juez, tras citar textualmente las distintas normativas de aplicación al respecto, resuelve que no es exigible tal negociación en el contexto de un Plan Económico-Financiero, a pesar de que este contemple la amortización de contratos o modificaciones salariales. No obstante, puntualiza la sentencia, el Ayuntamiento ha demostrado documentalmente que a pesar de no ser exigible, se mantuvieron varias reuniones con los representantes de los trabajadores, en las que se les informó “de las medidas de contención y regulación del gasto que se preparaban, tanto de carácter individual como colectivo, y que fueron finalmente aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento”.

El sindicato también denunció ante el juzgado supuestas infracciones procedimentales, como el nombramiento de un nuevo secretario, habida cuenta de que la anterior secretaria había informado negativamente el plan económico financiero. Ante esta acusación el juez, en su sentencia, señala que existe una petición personal del nuevo secretario con fecha 29 de enero de 2016 (40 días antes de la aprobación del plan) para ocupar el puesto que hasta ese momento desempeñaba una secretaria no habilitada. Y que a raíz de esta petición fue designado como secretario-interventor del ayuntamiento por la Dirección General de Administración Local dependiente de la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, órgano competente en este tipo de nombramientos. Por tanto, señala el juez, se desestima “este motivo de impugnación, al no resultar acreditada en forma alguna la pretendida irregularidad y sí más bien la corrección del nombramiento”.

Finalmente, y en relación al contenido específico del Plan Económico-Financiero, el juez manifiesta que “se halla exhaustivamente motivado, tanto en lo que hace a la evaluación o análisis de la situación presupuestaria del Ayuntamiento (mediante datos contables: folios 2 a 10), como en lo relativo a la justificación de las medidas tanto generales o colectivas como individuales que se adoptan para la corrección del desequilibrio financiero a que en definitiva obedece el Plan (folios 13 y siguientes). A raíz de todo ello el juez estima que el Plan Económico-Financiero está completamente “ajustado a derecho”.

Por tanto, esta decisión judicial legitima tanto el procedimiento como las medidas que el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra tomó para solucionar sus graves problemas económicos.