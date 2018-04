El runrún: ¿Catalanes agredidos en Huelva?

Martes, 17 abril 2018 | Leída 61 veces

confidencial

A ver, gente que no se sabe comportar hay en todos lados, y cierto es que la clamorosa despedida a los guardias civiles que se dio por aquí, cánticos incluidos, no favorece especialmente un clima de concordia. Pero de ahí a que en Huelva se insulte a gente catalana que está por aquí de vacaciones, como estamos leyendo por Twitter, hay un trecho, y no creemos que, de haberse producido algún incidente aislado, sea mucho menos la tónica general.

Pero aún ponemos mucho más en cuarentena la rocambolesca historia que un tuitero –@HolgadoTxus– está contando a todo el que le quiere escuchar –o leer–, y que asegura que los visitantes en cuestión han llegado a ser expulsados de la catedral de La Merced por defender a Ada Colau y Oriol Junqueras. Verás, que igual ciertas corrientes políticas no son las preferidas de la Iglesia, pero que porque alguien haga un comentario se le invite a marcharse de La Merced… ¿¡A empujones!? Pues cuesta bastante creerlo, la verdad. Lo cierto es que desde aquel célebre ‘A por ellos’ las relaciones entre nuestra provincia y la Cataluña independentista no están demasiado bien, sobre todo –o más bien básicamente– en Twitter, donde después del intento de boicot a la fresa de Huelva nos encontramos ahora con este tipo de comentarios. ¿Qué será lo siguiente?

Premonitorio homenaje de Arcángel al ‘pescaíto’. Una marea de ‘pescaítos’ cubrió España ante la triste desaparición primero y la trágica muerte después del niño almeriense Gabriel Cruz. Cada detalle en torno a su historia ha dejado huella y por encima de todo un símbolo, el de un pescaíto al que premonitoriamente lanzó su voz el cantaor onubense Arcángel. Esas ironías y casualidades del destino están ahí y chocan cuando se producen. Imagínense la sorpresa de Arcángel cuando se desarrolla todo el caso del pequeño Gabriel y él ya había editado un fandango compuesto para un amigo fallecido, pero cuya letra encaja con todo lo ocurrido en Almería. “Mi niño pa' mi ha pintao un cielo con pescaítos...”, dice en el comienzo el tema, que sonó este domingo en el programa nacional de la Cope de Cristina L. Schlichting, que entrevistó a Arcángel. ‘23 Diez’, que es como se llama el fandango, está dedicado a un “querido amigo” que falleció y que vio la luz a principios de marzo, adquiriendo otro sentido después. En la entrevista Arcángel decía “qué extraña coincidencia que tu en un tema que quieres dedicar a la memoria de alguien, que ha significado muchísimo para ti, termina conteniendo un texto que es paralelo a una tragedia sobrevenida. Pasan estas cosas y a mi me piló todo esto en plena gira en Estados Unidos y seguí desde la distancia todo lo que pude el desenlace de la historia, que fue aterrador”. El onubense reitera que el tema contiene “mi homenaje y mi ayuda, mi aliento. Era algo que además sentía muy dentro porque lo había cantado y grabado y lo tenia ahí”. Aquí puedes escuchar la entrevista, donde también se da cuenta de otros aspectos de su último trabajo.

Buscando cromos del Sporting Huelva. María Vázquez es una sevillana madre de tres hijas a las que les gusta mucho el fútbol y sus ídolos son las jugadoras de la Primera División española. Por eso se ha propuesto en las últimas semanas una idea original y novedosa, y es confeccionarles un álbum de cromos con todas las futbolistas de la máxima categoría del fútbol español, algo que existe en la categoría masculina pero no en la femenina. Hace unos días apuntaba que “me faltan fotografías de las jugadoras del Albacete Balompié, del Sporting de Huelva, del Zaragoza, del Rayo Vallecano y del Madrid CF”. Su petición se ha hecho viral en las redes sociales y mucha gente se ha ofrecido a ayudarla. La propia cancerbera del Sporting Huelva, la internacional Sara Serrat, le comentaba en Twitter: ¿Has encontrado quién te ayude con las del Sporting de Huelva? Si no me ofrezco yo a ayudarte con las fotos de todas mis compañeras y las mías. Muy buena iniciativa. ¡Objetivo más que conseguido!" Y la propia María Vázquez le respondía: "¡Vaya! Pues gracias! A ver qué me falta. Tengo que buscar las de juego". Seguro que en breve ya tiene todas las fotografías del plantel que adiestra Antonio Toledo.