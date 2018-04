San Bartolomé de la Torre abre la convocatoria para su IX Certamen Nacional de Pintura y Escultura

huelva24.com

Martes, 17 abril 2018 | Leída 7 veces

Hasta mediados de julio

En lo que se refiere a la modalidad de pintura, las obras no podrán ser inferiores a 70x70 cm. ni superiores a 150x150 cm. Además, deberán ser creaciones originales y no premiadas en otros certámenes. El estilo y la técnica son libre, pudiéndose realizar en cualquier soporte. En el caso de la esculturas, las medidas no deberán exceder los 0,40 cm. de ancho, 0,50 cm. de alto y 0,40 cm. de fondo. Tanto la técnica, como el procedimiento y el tema serán libres, teniendo como requisito que las obras sean presentadas en soporte sólido para garantizar su estabilidad.

Para cada una de las modalidades artísticas, el Ayuntamiento concederá un primer premio de 2.000 euros y accésit de 1.000 euros. Un jurado formado por expertos en la materia se encargará de evaluar las obras y dará a conocer el fallo en el mes de agosto, cuando se realizará también la entrega de premios.

Todas las obras presentadas serán expuestas en la localidad y el Ayuntamiento se quedará con las premiadas, que serán ubicadas de forma permanente en los edificios municipales. El alcalde del municipio, Manuel Domínguez, ha explicado que este certamen “supone una apuesta importante por el arte y la cultura y, además, contribuye a seguir incrementando el patrimonio del Ayuntamiento”. Así, ha explicado que “la celebración del certamen tendrá lugar con carácter bianual para garantizar su mantenimiento y que podamos celebrar muchas más ediciones”.