Rocío Espada: “Ya tengo el título que siempre se me había resistido”

Mario Asensio

Martes, 17 abril 2018 | Leída 8 veces

Andaluz de Duatlón

Espada siempre ha marcado diferencias en terrenos duros en bicicleta y los trazados llanos del duatlón de carretera no le favorecían, pero este año atraviesa por un gran estado de forma y ha batido también en tramos decisivos de carrera a pie a sus rivales. Lo hizo en el Duatlón de Sevilla y lo volvió a hacer en el Andaluz.

Espada ha declarado a huelva24.com que “en ningún momento me planteaba participar en el Andaluz de duatlón de carretera, por las características de la prueba. El sábado iba a competir en un triatlón bastante exigente en Almuñécar pero imposible para mí por la temperatura del agua, así que decidimos presentarnos en Chiclana”.

“Cualquier competición te exige y cuenta para seguir mejorando y aprendiendo, además de que me veía con posibilidades de conseguir por qué no otro título que siempre se me ha resistido y que ahora tengo”, ha detallado la deportista del Simón Verde DOC 2001, que ha añadió que “el resultado no pudo ser mejor. Carrera totalmente llana y "limpia", asfalto y señalizaciones perfectas”. En este sentido quiso destacar que la Federación Andaluza de Triatlón separó las salidas de las pruebas de hombres y mujeres, lo cual hizo que “tuviéramos por primera vez el mismo protagonismo”.

Del desarrollo de la prueba ha explicado que en la primera carrera a pie se fueron tres competidoras en cabeza, pero una de ellas tropezó en la t1 y no pudo coger en el segmento de bicicleta al dúo formado por Rocío Espada y Marisol Gómez De la Torre. “Me sorprendió mucho esta chica. Colaboró bastante y decidí quedarme con ella toda la bici. Es una excelente duatleta”, ha relatado. Después hizo “una buena T2 y a correr. Las sensaciones en la última carrera a pie no fueron las deseadas. Tuve flato por todos lados, pero aún así conseguí sacar ventaja y disfrutar del triunfo que tanto se me ha resistido años anteriores”.

A partir de ahora su objetivo importante de la temporada es el 19 de mayo el Campeonato de España Xterra, especialidad en la que es la vigente subcampeona nacional. “Queda un mes y lo que más me preocupa es el tema del agua y no sé si podré hacerlo, espero que sí”, ha comentado.