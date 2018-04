El PSOE pedirá en el pleno de la Diputación que el Gobierno blinde las pensiones en los PGE de 2018

huelva24.com

también reclamará infraestructuras a fomento

El vicepresidente de la institución provincial y portavoz del grupo socialista, José Fernández, ha recordado en rueda de prensa los antecedentes que han provocado que este colectivo haya salido a las calles a reivindicar "un derecho constitucional" y ha señalado que el planteamiento del Partido Popular es "subir las pensiones en un 0,25 por ciento, sin contemplar ni siquiera la subida del IPC".

A su juicio, el planteamiento de vincularlo a los Presupuestos Generales del Estado "constituye un chantaje a esta población, sobre todo si tenemos en cuenta el volumen de pensionistas que tenemos en España, que ronda los nueve millones, por lo que creemos que es una acción electoral del PP".

En segundo lugar, ha señalado que el coste del planteamiento de la subida del IPC en torno al 1,6 que piden los socialistas supone alrededor de 1.600 millones de euros y ha asegurado no entender que "otro tipo de acciones, que nada tienen que ver ni con derechos constitucionales ni con derechos de los ciudadanos, como es la recuperación de las autovías de peaje, han supuesto 2.000 millones de euros a las arcas de esta nación".

"No entendemos cómo hay dinero para recuperar una autopista y no lo hay para que a las pensiones se les suba al menos el IPC", ha remarcado Fernández, quien ha insistido en que la moción insta al Gobierno de España "a blindar" las pensiones en los Presupuestos, garantizándose el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social durante el año 2018. En este sentido Fernández ha subrayado que "las pensiones son un derecho constitucional y no pueden estar al albur de situaciones coyunturales o estructurales, sino garantizadas de por vida".

Según el portavoz socialista, la situación del sistema de pensiones "se ha visto agravada por la reforma laboral del Partido Popular, cuya derogación también se solicita en la moción, y se ve amenazado por un déficit que se reproduce de modo creciente año tras año y que ya alcanza más de 18.000 millones de euros, y que además se están atendiendo con préstamos al Tesoro Público, con lo que se agrava más la situación".

Otras mociones

En una segunda moción, el PSOE solicita la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado partidas económicas para acometer las infraestructuras de comunicaciones de la provincia de Huelva pendientes de inversiones y que dependen del Gobierno central, en concreto las dos infraestructuras viarias más relevantes para la vertebración norte-sur y este-oeste de nuestra provincia, como son el desdoble de la carretera N-435, futura A-83, la N-433 y la línea ferroviaria Huelva-Zafra, a las que los PGE hacen "oídos sordos reiteradamente".

La tercera moción que el grupo socialista lleva el miércoles al Pleno es en apoyo a las Entidades Locales Autónomas (ELAs) y "su lucha histórica y continuada" por la segregación de los ayuntamientos de los que dependen. En la provincia de Huelva son tres las ELAs existentes –La Zarza-Perrunal, Tharsis y La Redondela– que aspiran a poder ejercer las capacidades que la ley les confiere sin irregularidades que lo impidan.