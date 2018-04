Cientos de personas vuelven a pedir "pensiones dignas" en la capital

huelva24.com

Lunes, 16 abril 2018 | Leída 19 veces

protestas en varios puntos de la provincia

Según explicó en un comunicado la Plataforma Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas, las grandes manifestaciones del 22 febrero y del 17 de marzo "han obligado al gobierno a romper el tope del 0,25% en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Hemos conseguido con lucha, dignidad y firme determinación que casi 3 millones de pensiones puedan subir un 3%; otro millón y medio de pensiones inferiores a 700 euros puedan subir un 1,50 %; más de ochocientas mil, un 1%; y quinientas mil viudas vean por fin incrementada su pensión por aplicación de lo que ya estaba aprobado en 2011. Hemos conseguido una importante victoria". Sin embargo, lamentan, "el resto de pensiones, unos cinco millones, verán revalorizada su cuantía con la mísera subida del 0,25%".



Por eso, consideran que sus reivindicaciones "no han sido aún satisfechas" ya que, en el año 2018, "más de la mitad de las pensiones perderán poder adquisitivo. Solo una de cada cuatro de las pensiones de viudedad se beneficiará de la subida anunciada. 300.000 pensiones de viudedad que no llegan a los 65 años no tendrán esta subida. Se mantiene la aplicación de la subida del 0,25% a partir del 2019 (índice de revalorización de las pensiones IRP) que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se aplicará al menos hasta el año 2023. Otros organismos estiman que hasta 2038 o 2060", señalan.



En la protesta, la plataforma ha exigido la subida de pensiones "según IPC real, tal como estaba establecido y se aplicaba hasta 2010. Para 2018 y para los años sucesivos". "Exigimos una subida de las pensiones mínimas que las acerque a los criterios establecidos en la Carta Social Europea, hacia los 1.080 euros". Exigen también la derogación del factor de sostenibilidad, "de los aspectos más lesivos de la reforma de 2011 (retraso de la edad de jubilación a los 67 años y otros), medidas para resolver la brecha de genero en pensiones, la recuperación del subsidio de 52 años, solución para la problemática creada a los emigrantes retornados, recoger las pensiones como un derecho constitucional, e incluir las mismas en los presupuestos generales del estado".

Además de en Huelva capital, la más mumerosa, también se han llevado a cabo movilizaciones esta mañana en diversas localidades de la provincia, como Bollullos del Condado, Isla Cristina, Ayamonte, Aljaraque, San Juan del Puerto, Gibraleón, Zalamea la Real, Nerva, y otras. Esta tarde están previstas en Valverde del Camino y Trigueros. En Lepe se celebró el sábado 14, "constituyendo un gran éxito con una asistencia estimada superior a las cuatrocientas personas".