Antonio Toledo: "Me hace mucha gracia los que dicen que estamos supeditados al campo de La Orden"

huelva24.com

Domingo, 15 abril 2018 | Leída 21 veces

fútbol > primera división femenina

El entrenador del Sporting Huelva añadía que "el equipo ha estado muy bien plantado y muy disciplinado y sabiendo lo que se jugaba. Me alegro muchísimo del tercer gol de Bárbara después de todo lo que ha sufrido. Pero quedan 12 puntos y tenemos que seguir trabajando. He visto a Patri Ojeda llorando al final porque el equipo ha tenido un cúmulo de desgracias durante la temporada y no merecían estar en esa zona de la tabla y hoy han explotado de felicidad. Me hace mucha gracia los que dicen que nosotros estamos supeditados al campo de La Orden. Ni siquiera entrenamos allí y en un escenario como el Carlos Belmonte se ha visto al verdadero Sporting. Matemáticamente aún nos queda algún punto y esperamos certificar ya la permanencia la próxima semana contra el Tenerife. Ha sido una temporada durísima y cargada de infortunio y poco a poco vamos viendo la luz".