M. A. F.

Domingo, 15 abril 2018 | Leída 35 veces

Duatlón

17.34 h. La duatleta onubense el Simón Verde DOC 2001 se proclama en Chiclana de la Frontera campeona de Andalucía de duatlón, uno de los pocos títulos que le faltaban tras ganar los de duatlón cros y triatlón cros. “Gracias a los que me apoyáis cada día, a mi familia y amigos. La temporada no la he podido empezar mejor, sobre todo motivada, disfrutando”, destaca.