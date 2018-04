César Negredo: "Ni el otro día estaba todo hecho ni ahora todo perdido"

huelva24.com

Domingo, 15 abril 2018 | Leída 88 veces

fútbol > marbella-recre

14.50 h. "No llegamos al área rival con nitidez y eso nos está mermando", señala el técnico del Recre, que sobre el objetivo de la permanencia indica que "Hay que levantarse porque nos quedan cuatro finales, la primera la del domingo que viene en el Nuevo Colombino".

César Negredo, el técnico del Recre, atendió a Antena Huelva Radio tras la derrota sufrida por su equipo en Marbella. "No entramos bien al partido en lo que exije un encuentro como éste, aunque no por falta de actitud. Después ya si nos plantamos bien y estábamos cómodos para salir a la contra, pero cuando mejor estábamos encajamos el gol y nos fuimos jodidos al descanso. En la segunda parte tuvimos posesión y tuvimos alguna ocasión, pero como todo el año nos está costando marcar goles, y ya en una contra nos marcaron el segundo gol. Ellos están en una buena dinámica y son justos vencedores porque tienen efectividad, les sale todo al estar arriba y han marcado las dos ocasiones que tuvieron. No llegamos al área rival con nitidez y eso nos está mermando", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El míster albiazul eludía el dramatismo y confiaba en lograr la permanencia en las cuatro jornadas ligueras que restan en Segunda B: "Ni el otro día estaba todo hecho ni ahora todo perdido. Hay que levantarse porque nos quedan cuatro finales, la primera la del domingo que viene en el Nuevo Colombino. Tenemos que seguir con la solidez defensiva que tenemos y después mejorar arriba".