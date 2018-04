El Señor de los Anillos: ¿la serie más cara de la historia?

E.Press

Ahora, poco a poco, los millones de fans de la Tierra Media comienza a conocer algunos detalles sobre esta esperadísima producción.



Lo cierto es que, hasta el momento, el contenido de la serie sigue siendo desconocido. Sin embargo, los rumores siempre apuntaron a que podría actuar como una precuela de los libros. Una noticia que Amazon confirmó, asegurando que la serie "explorará nuevas historias que preceden a La Comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien".

También se conoce la razón principal por la que Amazon está produciendo la serie. Y es que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, le pidió al expresidente de contenidos Roy Price que encontrase la próxima Juego de Tronos. Unas semanas más tarde, las negociaciones de Amazon comenzaron con la editorial HarperCollins, New Line Cinema y la propiedad de Tolkien.



¿Fecha de estreno?

Finales de verano o principios de otoño de 2019. Esa parecía una fecha razonable para el estreno de la serie, pero hasta ahora no se ha confirmado nada oficialmente. No se han contratado productores, no se han escrito guiones y no se ha realizado ningún casting, al menos, no se ha comunicado de manera oficial, así que el estreno parece lejano.



La última información de The Hollywood Reporter al respecto asegura que, dentro de los términos del acuerdo, la serie de El señor de los anillos de Amazon debe comenzar su producción dentro de dos años. Si no es así, la compañía perdería los derechos por los que acaba de pagar 250 millones de dólares.



El posible regreso de los actores

Aunque no existen confirmaciones acerca del reparto, la serie de televisión podría tomar prestados personajes de las películas. Visto así, Peter Jackson también podría estar abierto a incorporarse como productor ejecutivo. Y si esta posibilidad se concretase, Jackson podría intentar convencer a algunos actores de las películas para que considerasen unirse en la serie.



No es una opción descabellada. Nada más lejos, el director neozelandés logró convencer a Ian McKellen para que regresase como Gandalf El Gris en sus tres películas de El hobbit. ¿Estarán de vuelta en la Tierra Media algunos de los protagonistas de la trilogía cinematográfica original?



¿La serie más cara de la historia?

En noviembre se informó de que Amazon había pagado alrededor de 250 millones de dólares por los derechos de la serie de El señor de los anillos. Además, la compañía anunció que invertiría otros 750 millones en los próximos cinco años, lo que supone un coste de, al menos, 1.000 millones de dólares.



Para poner estas cifras en contexto, Juego de Tronos probablemente acabará costando alrededor de 560 millones. Si tenemos en cuenta que las series de Amazon constan de 10 episodios por temporada, eso le daría a cada episodio un presupuesto de 20 millones, bastante más que el rumoreado precio de 13 millones por episodio de la serie más cara del momento, The Crown.