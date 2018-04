El Carlos Belmonte, escenario de enjundia para que el Sporting Huelva selle la permanencia

huelva24.com

Sábado, 14 abril 2018 | Leída 10 veces

fútbol > primera división femenina

Antonio Toledo ha destacado en la previa del encuentro que "ahora estamos en el tramo final ya de la competición y todos los partidos son fundamentales, máxime ante un rival que está un punto por delante nuestra. Por tanto, los puntos que se consigan ya son definitivos y decisivos en la clasificación".

El equipo ha tenido dos semanas para preparar el encuentro con la moral cargada tras el buen encuentro ante el Madrid C.F.F., que ha dejado al conjunto onubense a pocos puntos de certificar el objetivo de la salvación, algo que quiere conseguir cuanto antes. Para ello, el técnico onubense no podrá repetir alineación, ya que pierde a Sandra Bernal por acumulación de amonestaciones: "Cuando se viene de una victoria no es bueno parar, no te apetecer parar, entonces el equipo el día del Madrid estuvo a un nivel alto, consiguió un 3-0 rotundo y nos apetecía seguir compitiendo pero, bueno, el calendario es así. Creo que a pesar de la climatología, como tú dices, y el pasado fin de semana, el equipo está trabajando muy bien, está trabajando concienciado de lo que nos estamos jugando y, por tanto, con la fe puesta ya en el próximo domingo", comentó Toledo.

Tampoco estará Rutendo Makore, quien pese a entrar a la convocatoria del último partido tras mejorar de su esguince en el tobillo derecho, se quedará en Huelva ultimando su recuperación para estar en las mejores condiciones físicas para el tramo final de la competición. La delantera zimbabuense es la única integrante de la enfermería junto a la defensa central Sandra García. Además, también es baja Francisca Lara, que se ha clasificado con Chile para el cuadrangular final de la Copa América Femenina y no se incorporará a la disciplina del equipo hasta después del próximo encuentro en casa, el domingo 22 a las 12.00 ante la U.D. Granadilla.

Con todo ello, la convocatoria estará formada por: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Sofía Hartard, Anita, Irene Rodríguez, Carol, Alicia, Eva Vamberger, Patri Ojeda, Castelló, Bárbara Santibáñez, Ngo Mbeleck, Analu, Meryem Hajri y Joy Bokiri. Antonio Toledo confía en el buen hacer de todo el equipo, tanto las habituales en el once como las que están participando en el mismo de manera circunstancial, caso de la canterana Irene Rodríguez, que podría volver a ser titular tras la gran actuación de inicio hace algunas jornadas ante el F.C. Barcelona: "Las jugadoras que normalmente están entrando lo están haciendo muy bien y máxima confianza en todas porque yo pienso que es un partido que vamos a necesitar de todo el grupo para afrontarlo".