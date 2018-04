El runrún: El Rocío de tus sueños

Viernes, 13 abril 2018 | Leída 61 veces

Es por ello que os presentamos como podría ser El Rocío de los sueños de cualquiera en un lugar ideal, donde la verdad se puede pasar todo el año. Tan sólo hacen falta unos 3,6 millones de euros. Es el precio por el que ha salido a la venta un complejo ecuestre en Doñana, según informa Expansión. La finca tiene casa, cuadras, cocheras y piscina, con too lujo de detalles. Se encuentra en el privilegiado entorno de Doñana y tiene 19,6 hectáreas. Incluye más de 1.500 metros cuadrados de edificaciones. En la actualidad tienen uso turístico como un complejo rural y de naturaleza. Los edificios e instalaciones son de nueva construcción (2013) con un estilo netamente andaluz adaptado a las comodidades modernas. Ya se ponen en situación. Pues ahora a ahorrar o a ganar el dinero con juegos de azar.

El intrépido comisario. En su día ya les contamos, con ocasión de su llegada a la capital para ocupar la máxima autoridad policial en la provincia, algunas de las particularidades del que denominamos comisario del ‘rosco’. Su nombre es Luis Esteban aunque el apelativo se lo adjudicamos después de que se convirtiera en uno de los concursantes más conocidos de ‘Pasapalabra’, ya que participó en 30 entregas de este conocido programa de Telecinco. Posteriormente le rescataron para que compitiera con los mejores jugadores que habían pasado por este espacio de Mediaset y, entonces sí, consiguió resolver la prueba del rosco y embolsarse la estimable suma de 354.000 euros. Eso fue hace algo más de años, antes de que el destino le trajera a tierras onubenses, donde le precedió su impresionante currículo: además de sus exitoso paso por la televisión, fue responsable en Barcelona del Grupo de Operaciones Especiales (G.O.E.S.), licenciado en Derecho y Ciencias Políticas... y escritor de varias novelas. Su paso por Huelva resultó fugaz, apenas unos meses. Una provincia tranquila como esta no se ajustaba a su perfil de hombre de acción; especialmente si tenemos en cuenta el siguiente destino que esperaba al comisario Esteban: nada menos que Algeciras, el punto más caliente del narcotráfico nacional, donde pasó a ocupar la jefatura del cuerpo armado. Y no ha tardado en comprobar la peligrosidad de la misión que se le ha encomendado, como lo demuestra la espectacular operación desarrollada hace diez días el Campo de Gibraltar, con tiroteo incluido, que se saldó con el decomiso de 10 toneladas de hachís. Desde aquí, nuestra enhorabuena; por el éxito cosechado frente a los malos y por haber encontrado uno de los mejores lugares para desarrollar su vocación.



'Buen rollo' de CSIF en la feria. Leyendo periódicos como huelva24.com es fácil constatar que no son pocos los asuntos que separan durante el día a día al Gobierno andaluz y a un sindicato como CSIF. La defensa a ultranza de los servicios públicos de la que hace gala la organización sindical independiente significa enfrentarse a una administración que no siempre rema en esta misma dirección. Pero, evidentemente, la fidelidad a los principios e intereses de cada cual no está reñido con el respeto y el ‘buen rollo’ que ha de presidir las relaciones institucionales. Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí podemos ver a los responsables onubense y andaluz de CSIF, Juan Manuel Quilón y José Luis Heredia, respectivamente, con la presidenta Susana Díaz, durante el acto institucional y la recepción de autoridades en la caseta de CSIF en la feria de Sevilla, a la que no faltó la mandataria andaluza.