Manolo Santana: "La afición de Lepe es modélica y ha sido maltratada en los últimos años"

R. U.

Viernes, 13 abril 2018 | Leída 35 veces

fútbol > tercera división

14.25 h. "Ahora más que convencer a los aficionados tenemos que hacer nosotros algo importante y a partir de ahí arrastrarlos. No hay una varita mágica y los primeros que tenemos que hacer el paso somos nosotros y no pedir antes de dar", dice el secretario técnico del San Roque, que ya tiene las miras puestas en la próxima temporada.

Manolo Santana, el secretario técnico del San Roque de Lepe, atendía este jueves al programa Ser Deportivos Huelva y asumía que el equipo aurinegro ya no peleará por jugar el 'play-off' de ascenso en lo que resta de temporada. "El equipo ahora está bastante bien, lo que pasa es que evidentemente la trayectoria del principio no nos ha permitido llegar, entre otras cosas por lo mal que lo hicimos al principio y porque tampoco hemos tenido esa pizca de suerte que se necesita en el fútbol. Las sensaciones de que llegó Antonio Rueda son bastante buenas, pero si somos sinceros el balance global es justo y por eso no hemos podido aspirar al 'play-off'. Hay que ser realistas", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Haciendo balance, añadía que "hay un partido importante, que es el de Puente Genil aquí en casa, que fue injusto perder. Era un rival directo y hubiéramos llegado a Sanlúcar con otras sensaciones. Tampoco puedes hacer una segunda vuelta inmaculada y en estos dos partidos con el Puente Genil y el Sanluqueño no fuimos inferiores pero perdimos. En el fútbol cuando no se hacen las cosas bien desde el principio, salvo milagro se paga".

Santana recalcaba que a nivel institucional la temporada había sufrido demasiados vaivenes en el San Roque: "Arrancamos con una idea y muy ilusionados con una plantilla de gente muy joven, con jugadores de varios lugares del mundo. Era un proyecto novedoso y con acuerdos con una empresa de representación, pero a la mitad del proyecto no sé por qué el grupo inversor cambió y decidió darle un rumbo a esta situación. Después la situación de Chiqui también nos hizo cambiar porque era nuestro entrenador y se marchó. Luego llegó Cándido Rosado y también se marchó y con Antonio Rueda la cosa se tranquilizó, pero con tantos cambios las cosas no pueden salir bien. Ha sido una auténtica locura y hacer un milagro en la segunda vuelta era prácticamente imposible".

Sobre el comportamiento de los seguidores aurinegros, el secretario técnico decía que "la afición de Lepe es una afición maltratada en los últimos años por un montón de circunstancias. En la época de Segunda B tuvimos llegaron los impagos, que es una situación que todavía estamos arrastrando ahora. Y cuando has probado el jamón pues luego cuesta adaptarse a la mortadela. La afición de Lepe necesita espabilarse a través de que el club consiga algo importante, como es jugar la liguilla o ascender. Es una afición modélica porque no te exije más de lo que puedes dar, pero dentro del club tenemos que ser ambiciosos y pelear porque el San Roque esté donde se merece, que es en Segunda B".

Y mirando ya al futuro ya la próxima temporada, Santana apuntaba que "ahora más que convencer a los aficionados tenemos que hacer nosotros algo importante y a partir de ahí arrastrarlos. No hay una varita mágica y los primeros que tenemos que hacer el paso somos nosotros y no pedir antes de dar. Pero cuando no dependes de tu gestión sino de alguien que invierte, y que gracias a ellos estamos compitiendo en esta categoría y no en otras provinciales y malviviendo. Esto tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes, pero estamos eternamente agradecidos a ellos porque si no económicamente estaríamos en Segunda o Tercera Andaluza por los recursos que genera este club".