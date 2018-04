Este sábado se decidirá si Misffut, Barroso y Monsalve viajan a Marbella

huelva24.com

14.02 h. "Nacho Monsalve puede participar aunque no sabemos si irá convocado porque lleva tres días con el grupo. Y Natalio y Toni Robaina están descartados", señala el técnico del Recre, César Negredo, que también decidirá este sábado, en la última sesión de trabajo, si Misffut y Víctor Barroso viajan a Marbella o juegan el domingo con el filial ante el Sevilla C: "La verdad es que Misffut el otro día estuvo bien y también lo tengo en mente. Ya veréis si entra o no en la convocatoria. No puedo pensar en el filial sino en el mejor rendimiento para el primer equipo y para el chaval, que si se merece ir irá con nosotros".