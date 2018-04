Negredo, optimista ante la visita al líder: "También El Ejido era de los mejores equipos en su casa y le ganamos"

huelva24.com

César Negredo, el técnico del Recre, tildaba esta mañana, en la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento, de final el choque de este domingo a las 12.00 horas en Marbella. "Está claro que dependiendo también de los resultados que se den este fin de semana estaremos en una situación u otra, pero está claro que nos tomamos el partido como una final sin tener que mirar a terceros. No hay nada hecho y tenemos que competir en estos cinco partidos porque quedan puntos por sacar y los necesitamos. Esta semana hay dos cruces directos y los que pierda quedarán descolgados, pero repito que hay muchos puntos en juego. Las sensaciones están siendo buenas en las cuatro últimas semanas y cada día y cada 20 minutos mi función es recalcárselo a los jugadores para que estén metidos en los entrenamientos y mucho más en los partidos".

Sobre la dificultad de la cita en el Municipal marbellí, el mister albiazul reconocía que "complicado va a ser seguro. Para mí los números no engañan y a día de hoy el Marbella es el mejor equipo del grupo. En casa no gana con mucha suficiencia, pero es un equipo muy fiable. Trata de hacer buen fútbol sin olvidar ser agresivo. Es un equipo muy completo con buenos números, pero también fuimos al campo de El Ejido, que era de los mejores equipos en su casa, y les ganamos. La semana de trabajo ha sido buena y vamos con la intención de sacar los tres puntos. Ellos juegan en casa, por lo que llevarán la voz cantera y nosotros tenemos que tratar de hacerles un partido físico y feo desde el principio. Tenemos que ganarles las segundas jugadas y cuando tengamos el balón intentar mantenerlo y evitar sus transiciones rápidas, que es donde más peligro crean".

Al Decano se le está dando mejor esta temporada jugar con los rivales de la zona alta: "Claro que motiva. Los chicos al final oyen que se habla que la plantilla estaba hecha para otra cosa. Si somos capaces de competirle al mejor equipo del grupo daremos un golpe encima de la mesa y demostraremos que podemos competir contra cualquier equipo del grupo. No ya por revanchas, sino porque lo necesitamos, ganarle a un rival de la zona alta te da prestigio".

El Recre lleva tres partidos sin recibir goles. Al respecto, Negredo apuntaba que "si dejamos la puerta a cero tendremos mucho ganado, pero no tengo problemas en firmar un 3-4. Cuando nos marcaban un gol el equipo no era capaz de sentirse cómodos en el campo, y la solidez defensiva nos está poniendo más cerca de ganar. Si el partido es loco y con idas y venidas y con siete ocasiones para cada bando y ganamos 3-4 lo firmo".

Tiene claro el sistema, pero no los jugadores

Negredo no desvelaba si utilizará dos delanteros o sólo uno ante el Marbella. "Es una opción poblar el centro del campo, pero no me gusta dar pistas y sabéis que es una de las formas que hemos barajado en los partidos atrás. Y los dos puntas también nos dan mucho trabajo físico y en eso somos buenos. Lo importante es hacer un buen planteamiento que nos dé la victoria. Somos buenos y ojalá lo que planteemos nos dé la victoria. En mi cabeza tengo claro lo que voy a hacer. El sistema sí que lo tengo claro, pero los jugadores todavía no. Estoy muy contento tanto con Boris Garrós como Gorka Santamaría y ya vimos el otro día que son compatibles. Gorka viene de hacer goles, aunque también de equivocarse con la expulsión y el otro día cambié a Boris porque había trabajado más y necesitábamos darle aire al equipo, pero lleva tres partidos seguidos de titular y haciéndolo bien. Todavía tengo que decidir quién juega y me quedan dos días", concluyó.