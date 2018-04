El alcalde de Valverde valora muy positivamente los PGE y agradece su "transparencia"

huelva24.com

recogen partidas que afectan especialmente a la localidad

Así, el alcalde ha querido agradecer al Gobierno de España la cantidad presupuestaria con las que ha dotado una serie de infraestructuras, las cuales ha sido calificada por el edil como “clave para el crecimiento de los sectores productivos de nuestra localidad”. En este sentido, Cayuela ha reconocido el trabajo de Loles López en Madrid, “para que en el Gobierno central se escuchen las demandas de los valverdeños y se conviertan en realidad”.

Concretamente, ha proseguido el alcalde, el Gobierno de España ha recogido en los PGE presentados partidas para la realización de infraestructuras muy importantes para Valverde, como la rotonda de Los Pinos, dotada con 1,3 millones de euros, “y que ya se encuentra en fase de licitación de obra y expropiaciones”; 12 millones como partida final de la variante Beas-Trigueros de la N-435, que estará aproximada en noviembre de este año, “con el consecuente beneficio para los valverdeños que transitan por ella a diario”; y 100.000 euros para comenzar la redacción del proyecto de la variante Los Pinos-Puerto Blanco también en la N-435, “una demanda histórica y necesaria para mejorar la seguridad en los accesos vecinales”.

El alcalde también ha destacado la dotación de 2,6 millones para la presa de Alcolea, “una infraestructura que ofrece la oportunidad a Valverde de desarrollar nuevas líneas productivas”, así como el canal de Trigueros, “pensado para distribuir agua de riego para toda la zona de la tierra llana y que cuenta con un presupuesto de 1’4 millones”. Por este motivo, ha concluido Cayuela, “este ayuntamiento apoya los presupuestos y esperamos que en el trámite parlamentario cuenten también con el apoyo necesario para convertir estos proyectos, tan importantes para Valverde, en una realidad”.

Igualmente, Loles López ha recordado que estos PGE están diseñados para una duración de 6 meses y que “recogen demandas sociales tan importantes como subidas en las pensiones mínimas, que en los casos de las de viudedad llegan hasta los 450 euros al año”. López también ha comentado el incremento salarial para los funcionarios detallados en los presupuestos, “tras el esfuerzo realizado durante los años de crisis”, así como la equiparación salarial de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, “demanda que este Gobierno va a hacer realidad tras años de desigualdad”.

Para terminar, la Senadora ha pedido al partido socialista que realice una reflexión, “ya que como acabo de explicar, los presupuestos a los que ellos están diciendo no recogen y dan respuesta a demandas ciudadanas muy importantes, por lo que no votar a favor de estos presupuestos es decir no a todas estas ayudas, subidas salariales e infraestructuras”.