El runrún: A La Zarzuela, por bulerías

Porque durante la ronda de saludos que Doña Letizia protagonizó en la Universidad de Huelva recibió una petición de lo más especial. La podría haber obviado, hacerse la sueca y seguir para adelante, pero para sorpresa de quienes inmortalizaban el momento no fue así, y la reina entró al trapo de la onubense que, ni corta ni perezosa, le pidió que la contratase para bailar por bulerías. ¿Qué donde? Pues en el palacio, dónde va a ser… Tendría que haberle propuesto a lo mejor darle clase a las infantas, y por ahí hubiese colado… Bueno, el momento en cuestión lo recoge @isnotsexy:

Aniversario con Pérez-Reverte. No es alguien que se prodigue mucho en actos públicos, más bien lo contrario; suele dosificar con cuentagotas su presencia en foros literarios y de debate, por lo que bien podría considerarse un honor su participación en el coloquio internacional ‘Vidas en Armas. Biografías militares en la España del Siglo de Oro’, clausurado este jueves en la Facultad de Humanidades de la Onubense. Arturo Pérez-Reverte estuvo este mediodía, más concretamente, para conversar sobre el tema ‘Diálogo de vida militar’ con el catedrático de la Universidad de Zaragoza Alberto Montaner. Como era de esperar, su asistencia a este coloquio no ha pasado desapercibida y hemos podido seguir su rastro por Twitter, esa red social donde el propio escritor cartagenero acostumbra a alborotar de vez en cuando al rebaño con su incorrección política. La misma incorrección de la que hizo gala en una anterior visita al campus onubense, a principios de siglo, si mal no recordamos. Entonces, como ahora, el autor, ya que podía y puede permitírselo, no tenía empacho en presumir de una cierta alergia a los premios literarios, empezando por el Planeta, galardón que en alguna ocasión le ofrecieron, como confesó aquel día. Pero hoy hubo quienes celebraron especialmente la visita de Pérez-Reverte a la capital. Que se lo digan si no a los responsables de la Librería Dorian: ¡Imposible encontrar un mejor padrino para celebrar su primer aniversario!



Perrita ‘empaquetada’ en Bollullos. Sabemos que hay muchos colectivos animalistas y personas amantes de los animales que tratan a estos seres como es debido, pero que también hay otras que los maltratan y abandonan de las formas más crueles. En esta caso desde el Colectivo Animalista del Condado han denunciado la aparición de una perrita de dos meses, al parecer de un cruce de Yorkshire, en una caja en el almacén municipal del Ayuntamiento de Bollullos. La Policía Local les avisó y se han hecho cargo de ella hasta que logren encontrarle un hogar adecuado. De momento han indicado en las redes sociales que “gracias a nuestra compañera Alba Díaz tiene acogida pero, de momento, no la entregamos en adopción. Primero tenemos que llevarla al veterinario, saber qué tiempo tiene con más seguridad, desparasitarla, vacunarla,etc”. Aprovechando este caso han lanzado un mensaje “Quieres ayudar? Eres una persona solidaria y comprometida? Te gustan los animales? Quieres pero no sabes cómo colaborar? Contacta con nosotros a través de esta misma página o llama al 653081171”. Han insistido en que para llevar a cabo su labor necesitan más ayuda, pues no tienen financiación externa ni fija. En cuestión de un mes han recogido 42 animales que están ubicados en diferentes casas de acogida. “No tenemos la obligación de hacerlo pero nos duelen los animales y te necesitamos, os necesitamos a todos para seguir ayudando a tantos invisibles, abandonados, desahuciados y mal queridos para que encuentren un buen futuro junto a buenas familias concienciadas y con valores”, resaltan.