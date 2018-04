¿Bangladesh?¿India?¿Tokio? No, es Huelva

Jueves, 12 abril 2018 | Leída 1066 veces

FOTODENUNCIA

Me hago eco de esta foto para que se solucione los problemas de la salidas de los colegios de La Hispanidad y Salesianos. No es la primera vez que hago una queja formal, pero como podéis ver esto ya pasa de castaño a oscuro. Estas son las consecuencias que los vecinos tenemos que soportar. Un caos absoluto con coches en doble-doble fila con asusencia de los propietarios. No podemos salir de los aparcamientos en caso de necesidad o urgencia y ni mucho menos si tuviese que venir un equipo de emergencia. ¡Bochornoso! Por favor, ¡hagan algo! / Alberto A.M.