Zamora: “La cantera no está abandonada, cuando algún jugador ha tenido una necesidad el club ha hecho un esfuerzo”

Jueves, 12 abril 2018 | Leída 25 veces

Recreativo

17.11 h. El responsable del filial y los equipos juveniles del Recreativo de Huelva ha dejado claro con respecto a los canteranos que el club “no se ha desentendido de ellos como en años anteriores". Además ha señalado que “en esta cantera no dependemos de los resultados si no de la promoción que le demos a los jugadores”.

Zamora ha señalado, en declaraciones a Cope Huelva recogidas por huelva24.com, sobre el equipo juvenil A, que se salvó “en la última jornaday como nadie lo esperábamos, pero es una satisfacción mantener esta categoría tan importante para el club. Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un año duro, pues teníamos jugadores que en años anteriores descendieron en una categoría inferior, pero ahí queda el trabajo de su cuerpo técnico. Los hemos arropado todo el año y el tiempo dedicado en el futbol a veces se recompensa y esta vez ha caído de nuestra parte y estamos supercontentos”.

En cuanto si es un fracaso que el filial bajara, el responsable ha explicado que “fracaso nuca puede ser cuando hemos tenido una temporada en la que por ejemplo debuta con el primer equipo un canterano como Fernando, que era importantísimo en el Juvenil A. El que jugara unos minutos fue como una permanencia o ascenso. Es el premio al trabajo realizado durante todo el año. Misffut es otro jugador muy importante para el filial, que también se jugaba un partido clave ante el colista y Víctor igual. Este año no es un fracaso, porque en esta cantera no dependemos de los resultados si no de la promoción que le demos a los jugadores de ella y ahí están los resultados”.

También ha querido responder a comentarios que ha asegurado que le llegan acerca de que “la cantera está un poco abandonada”. Al respecto ha invitado a quien quiera a “que venga a la ciudad deportiva con os que venimos todos los días. Podrá tener otras cosas, pero abandonada no está. Somos muchos responsables pendientes cada día de ella y trabajando en ella y al decir eso se le falta el respeto a los entrenadores que dedican su tiempo a la formación de los chavales y se le está haciendo un seguimiento diario con buenos resultados”.

En esta línea ha dicho que “a parte de las clasificaciones, que son muy importantes el lunes en el periódico, hay un trabajo diario. Estamos limitados en algunas condiciones y temas materiales pero en tiempo y dedicación no estamos limitados”.

En el plano económico ha resaltado igualmente que “la cantera nunca ha estado abandonada. A los jugadores que se ha comprometido con el club con ellos se les ha recompensado cuando han tenido una necesidad y se ha hecho el esfuerzo para pagarle una mensualidad o ayudarles. No se ha desentendido de ellos como en años anteriores. Este año ante cualquier necesidad de un jugador no hemos puesto a trabajar para ofrecerle lo que teníamos para que no pasen hambre o duerman bajo un techo”.

“Recursos como el material deportivo alguna vez ha faltado pero todos somos conscientes de lo que había y de lo que tenemos y ninguno estamos aquí por el dinero, sino por echar una mano al club y trabajar al lado de jugadores. La ilusión de ellos hace que estemos echándoles un cable”.

En lo referente al primer equipo ha asegurado que está “superconvencido de que al final nos salvaremos. Ha sido una temporada irregular y creo que todos somos conscientes de ellos, los futbolistas los primeros, de que no tenemos excusa. El club ha cambiado en los últimos tiempos en relación a años anteriores y sabemos cuando hemos estado bien y mal y los jugadores lo han reconocido y saben cuando han merecido más y menos. Estoy seguro de que con la ilusión de los futbolistas que se ve en los entrenamientos se conseguirá la permanencia pronto. Les ha podido un poco la ansiedad de conseguir la permanencia cuanto antes, pero vamos a lograr el objetivo”.