Francis Ferrón: "Del Recre quizás me fui con la sensación de haber podido hacer algo más"

El delantero del Marbella Francis Ferrón ha atendido este jueves a Onda Cero Huelva y comenzaba aludiendo a la excelente situación clasificatoria de su equipo. "No podemos relajarnos porque si no nos cogen los que vienen por detrás. Llevamos tiempo enganchados a la zona alta y no es casualidad que estemos líderes aunque es verdad que todo está muy apretado. Ya el Murcia, por ejemplo, lo tenemos a cuatro puntos. Nuestra intención es ganar los cinco partidos que quedan y lo importante es sumar para ver como acabamos la temporada. A pesar de la derrota del otro día en Écija, quizás hasta puede venirnos bien como toque de atención para ver que aquí no hay nada conseguido", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre el partido del domingo ante el Decano, indicaba que "es un rival complicado y de nombre y vendrán aquí a sumar y a buscar alguna contra, pero jugamos en casa e intentaremos que no se nos escape ningún punto. En esta categoría la clave es mantener la portería a cero y ahora el Recre está bien en esa faceta". Y añadía que "nunca le he marcado al Recre en los cuatro partidos oficiales que he jugado contra ellos, aunque sí en un amistoso con el Linares, pero dicen que las estadísticas están para romperse".

A Ferrón le sorprende la situación en la tabla del conjunto onubense: "Es un equipo que está hecho para estar en posiciones de arriba, pero al final son dinámicas y es un equipo prácticamente nuevo y también eso es complicado. Nosotros también somos un equipo bueno, pero las cosas nos salieron bien desde el principio. El Recre está abajo, pero mirándolo nombre por nombre dices 'cuidado' con este rival. Si hace tres meses ganan cuatro partidos seguidos estarían ahí arriba".

Francis Ferrón brilló con el filial del Recre hace varias temporadas en Tercera División e incluso Sergi Barjuan le hizo debutar en la categoría de plata en cuatro encuentros. El ariete recordaba que "al final me llevé un grato recuerdo porque hice un buen año y eso me permitió debutar en Segunda División. No me fui con una espina clavada pero con la sensación de que me habría gustado seguir allí en el primer equipo y es la oportunidad más cerca que he tenido de poder jugar en Segunda División. Quizás yo también pude hacer algo más".