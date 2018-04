La oposición pide al PP explicaciones por la sanción del Colegio de Arquitectos de Huelva al edil de Urbanismo de Cortegana

huelva24.com

suspendido durante dos años

12.47 h. Ha sido expulsado de la organización colegiada por, supuestamente, beneficiarse de su cargo. Al ser concejal con una liberación parcial puede ejercer su profesión pero no en el término municipal de Cortegana, aunque según la oposición “en el pueblo es sobradamente conocido que sí ha llevado proyectos, aunque no firmados por él, y que al parecer se ha lucrado económicamente”.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha pedido al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que intervenga y explique el turbio asunto de supuesto “favoritismo” del edil de Urbanismo de Cortegana, Jesús Alberto Forero, que ha sido expulsado del Colegio de Arquitectos de Huelva por “beneficiarse de su cargo”, como concejal en una obra que se desarrollaba en el municipio.

“Desde el PSOE consideramos muy serio el hecho de que el colegio de Arquitectos de Huelva haya tomado la decisión de expulsar a este colegiado por su presunta mala praxis al beneficiarse de su cargo de concejal en una obra”, algo que, según Ezequiel Ruiz, “no ha debido ser fácil, no habrá sido una decisión tomada a la ligera, sino que ha tenido que ser muy debatida y meditada, porque no es un tema menor expulsar a un miembro de tu organización”. Además, se da la circunstancia de que el edil en cuestión, Jesús Alberto Forero, “es reincidente” pues en la anterior legislatura realizó una obra en su vivienda para la que no había pedido el permiso de obra requerido para la envergadura de la misma. Por tanto, el secretario de Política Municipal ha considerado que este caso debe ser atajado como un problema provincial del Partido Popular de Huelva, para que “depure responsabilidades antes de que se cuestione toda la institución municipal”.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Cortegana, Virginia Muñiz, ha exigido al alcalde del PP, José Enrique Borrallo, que dé una respuesta contundente a los vecinos sobre esta situación. “Se trata de un edil que tiene una liberación parcial por lo que puede ejercer su profesión pero no en el término municipal de Cortegana, pero en el pueblo es sobradamente conocido que sí ha llevado proyectos, aunque no firmados por él, y que al parecer se ha lucrado económicamente”.

Críticas también de Izquierda Unida

Por su parte Rebeca Martin, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cortegana, ha exigido al alcalde Enrique Borrallo (PP) que “dé explicaciones inmediatas por el comportamiento de su concejal de Urbanismo”. Martín reclama que tanto el alcalde como el propio concejal, afectado por este caso, “no pueden quedarse mirando hacia otro lado, como si este asunto no estuviera ocurriendo, por lo que ya están tardando en dar detalladas explicaciones sobre los hechos que han provocado la sanción impuesta por el Colegio de Arquitectos”.

Martín añade que “ya han sido varias ocasiones en los que el concejal de Urbanismo se ha visto envuelto en situaciones de este tipo”, y que los hechos que se han destapado hoy al publicarse en un medio de comunicación su sanción por haber incurrido en una falta grave, relacionada con obras realizadas en este municipio “provocan una situación de alarma que tiene que esclarecerse de manera inmdiata”.

La concejala de Izquierda Unida en Cortegana ha declarado también que “si se demuestran los hechos relatados en la resolución de sanción, el equipo de gobierno del PP tendría que depurar responsabilidades y tomar las medidas oportunas sobre este integrante de la Corporación, ya que no podemos consentir que personas relacionadas con este tipo de situaciones puedan formar parte del gobierno municipal de nuestra localidad”.

Jesús Alberto Forero, arquitecto de profesión y concejal delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cortegana, ha sido sancionado con una suspensión de dos años por la Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos de Huelva (COAH) por haber intervenido en obras en el municipio de Cortegana, en las que se servía de otra arquitecta para dirigirlas, aunque se ha demostrado que él mismo se encargaba de las mismas, sin tener que haber intervenido en las ellas por motivos éticos