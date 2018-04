Guillermo Flores, favorito a revalidar el título andaluz de Láser Standar en Puerto Real

Mario Asensio / huelva24.com

Jueves, 12 abril 2018 | Leída 11 veces

Vela

12.45 h. El regatista del CN Río Piedras afirma que va "tope para revalidar el título" tras competir en el Trofeo Princesa Sofía de Palma. "No he realizado ninguna preparación especial, pero el sábado me subiré otra vez al barco con muchas de competir, disfrutar y volver a ganar”, señala.

El CN El Trocadero de Puerto Real conjuntamente con la Federación Andaluza de Vela, organiza este fin de semana el Campeonato de Andalucía para las disciplinas Láser Standard y Láser Radial. Hasta el club puertorrealeño se desplazarán con tal motivo ambas flotas con una participación estimada en una treintena de barcos.

Guillermo Flores (CN Río Piedras) en Standard junto a Alfredo Gómez (CAND Chipiona) y África Sierra (CN El Trocadero) en las versiones masculino y féminas de Radial, serán los encargados de defender unos títulos que presumen de tener muchos y muy buenos aspirantes.



Flores ha manifestado a huelva24.com que “voy a tope para revalidar el título. No he realizado ninguna preparación especial. De hecho, aún estoy poniéndome las pilas después del esfuerzo de Palma”. No obstante ha señalado que “el sábado me subiré otra vez al barco con muchas de competir, disfrutar y volver a ganar”.



El regatista onubense asegura que no tiene contabilizaos con exactitud su nómina de títulos andaluces. “Sinceramente no lo sé. Son muchos en todas las categorías. En standard no he perdido ninguno y son cuatro o cinco”, ha comentado.



Pese a su dominio desde que llegó a la categoría, ha avisado que “si navega en standard Antonio Coronilla habrá que sudar. Lleva un año muy bueno y no dan mucho viento, así que la falta de peso no les pasará factura”.

Las 13:00 horas del sábado es la hora prevista para el primer bocinazo de salida en un área de regatas cercano al paseo marítimo de la localidad gaditana, lo que permitirá el disfrute de todos los ciudadanos y aficionados a la vela. La de este fin de semana es la última prueba autonómica para ambas disciplinas tras la celebración de dos copas de Andalucía en el mes de febrero.