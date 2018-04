Gustavo confía en el Atlético Onubense: “Lo que han conseguido en el Juvenil A nos sirve de referente"

huelva24.com

Uno de los pesos pesados en el vestuario del Atlético Onubense es Gustavo. El defensa del filial explicó en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Albiazules.es, que “está siendo un año complicado. Tanto en lo deportivo porque no conseguimos cosechar victorias, como también lo extradeportivo. Ahora si es verdad que nos han pagado algún mes, pero nos siguen debiendo en el tema económico y ha sido un año complicado. La mayoría de equipos vienen arrastrando tres o cuatro años y desgraciadamente a lo mejor nos ha tocado la etapa más dura del club. Ya es mucho tiempo que venimos aguantando el tirón y llega un momento que las mentes se van cansando“.

A este respecto no dudó en reconocer que “bajo mi opinión, lo que es el tema psicológico en el fútbol es bastante importante. Y es verdad que los problemas en lo económico no ayuda. Creo que es un factor en contra a la hora de jugar los partidos y los entrenamientos. A lo mejor hay chavales con menos ganas, es complicado la verdad. Hay bastantes chicos, entre los que me incluyo, que no somos de Huelva y algunos tenemos ya 20 o 21 años. Vivimos solos, no estamos con nuestros padres y el dinero nos hace falta para vivir, tanto para pagar alquileres como para comer“.

En cuanto al reto de lograr la permanencia, Gustavo dijo que “yo ya dije en su día que confiaba en el equipo y ahora que estamos en el mes de abril, el equipo sigue vivo. Yo creo que esto lo vamos a sacar adelante, nos quedan cinco finales donde nos jugamos la vida. Ahora jugamos contra el Sevilla C y vamos a ganar, no vamos a especular“.

También comentó que “lo que han conseguido en el Juvenil A nos sirve de referente. Muchos daban por muerto al División de Honor y mira, los chavales han conseguido salvar la categoría. Estoy seguro que muchos ya darán por descendido al Atlético Onubense, pero les invito en que confíen en nosotros“.