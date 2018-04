Rocío Espada, a por uno de los títulos que le faltan en Chiclana

Mario Asensio

Jueves, 12 abril 2018 | Leída 17 veces

Duatlón

Rocío Espada tiene un palmarés que sólo admite comparación con sus ingentes ganas de seguir adelante superándose y explorando sus límites. Es por ello que cada vez que afronta una competición da el cien por cien y siempre encuentra motivación en algún nuevo objetivo. El próximo está situado en Chiclana este fin de semana, uno de los pocos títulos andaluces que le restan por conseguir tras alzarse en los de duatlón cros y triatlón cros, el Campeonato de Andalucía de Duatlón de carretera.

La deportista onubense del club Simón Verde DOC 2001 ha explicado a huelva24.com que no tenía esta cita en su planificación pero que ahora le encaja estar en la línea de salida por su estado de forma. “Este fin de semana me invitaron a un triatlón espectacular en Almuñécar, pero llevo mirando la temperatura del agua semanas y no sube de 16 grados, así que he decidido no competir”, ha señalado.

“Como siguiente opción está el domingo el Campeonato de Andalucía de duatlón de carretera. Me encuentro muy bien de forma y toda prueba exigente me viene bien para mis objetivos”, ha detallado Espada, que ha reconocido que “no estaba en mi mente y mi preparación hacer este campeonato pero me veo bien para tener opciones de conseguir otro título la verdad”.

Ella sufre el mal de Raynaud y le perjudican las bajas temperaturas en el agua, por lo que ha comentado que “este año lo estoy pasando realmente mal con Raynaud. El tiempo no me da tregua y me cuesta entrenar el doble, pero siempre consigo hacer todos como sea. Quizás por eso esté en este nivel de forma, ya que hago entrenos en rodillo muy exigentes y en la cinta y así cuando salgo al aire libre vuelo”.

Sobre el Andaluz ha resaltado que “tengo ganas de darlo todo y de exprimirme al 200%, de sufrir para dar lo mejor de mí, de no dejar nada dentro, de que mi cabeza exija y mis piernas y corazón lo aguanten, como lo estoy haciendo en cada entrenamiento, y todo esto quiero hacerlo este domingo en el campeonato de Andalucía de duatlón en Chiclana”.

En este sentido ha añadido que “he hecho un entreno en pista muy bueno y voy con ganas de sufrir. Me refiero a que no sólo soy consciente de que voy a sufrir, es que tengo ganas de ello”.

Tratará de dar el máximo en un circuito que no beneficia su fortaleza en bicicleta, pues es “llano”. No obstante, ha indicado que si hay viento este segmento se puede endurecer. De todos modos ha opinado que “todo se resolverá en la última carrera. Me veo entrando en meta tirada por los suelos. Estos duatlones son así”.

En este campeonato considera a su mayor rival a la sevillana María Pujol, además de otras competidoras a las que batió en el Duatlón de Sevilla. “Yo me encuentro fenomenal, pero ella también lo estará”, ha resaltado.