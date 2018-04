﻿﻿﻿﻿Denuncian ante el Seprona nuevos vertidos tóxicos al cauce del río Tinto

huelva24.com

Una espuma densa, que desprende un fuerte olor ácido y con presencia especialmente significativa a la salida del embalse de La Marismilla, en el término municipal de Nerva, en la confluencia del arroyo el Ventoso y en el puente de la carretera de Berrocal. Eso es lo que han denunciado, tras una exhaustiva visita al cauce del río Tinto, integrantes de Ecologistas en Acción, EQUO e Izquierda Unida, que han denunciado nuevos vertidos incontrolados al río; vertidos que según detallan proceden tanto del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, como de aguas residuales de esta misma localidad sin depurar.

Los espumarajos en el río comienzan precisamente a la altura del vertedero, donde las tres organizaciones denuncian “la presencia de balsas sin acondicionar que se conectan con canales perimetrales que dan a parar al río y vierten en él a saber qué residuos”.

Ante esta situación, y tras haber comprobado sobre el terreno también la presencia de distintos puntos de vertido de aguas residuales y la afección que están ocasionando en el río Tinto, con posible repercusión en la salud de las personas, Ecologistas en Acción, EQUO e Izquierda Unida han presentado denuncia ante el Seprona solicitando la apertura de una investigación que aclare la procedencia y causas de esta anomalía y exigiendo que “se depuren las responsabilidades pertinentes en caso de que las hubiera”; al tiempo que han anunciado la presentación de una batería de preguntas en el Parlamento andaluz para que el Gobierno de la Junta se comprometa a realizar los estudios necesarios para aclarar la naturaleza de estos vertidos y aplique las medidas de control y sanción necesarias para proteger “una zona que, no lo olvidemos, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural”.

“La Consejería no puede seguir mirando para otro lado, aunque el caso del río Tinto está dejando muy a las claras el escaso interés que tiene nuestra Administración en abordar estos vertidos, que no son puntuales ni casuales y que llevan ya un tiempo denunciándose”, ha señalado la coportavoz de EQUO Andalucía y parlamentaria andaluza, Carmen Molina, que ha adelantado que trabajará conjuntamente con el grupo parlamentario de Izquierda Unida, una batería de preguntas “con la que reclamaremos además la reversión de esta situación que no se puede seguir consintiendo”.

“Volvemos a asistir a lo que en Huelva ya parece un fenómeno natural: el dejar pasar y el dejar hacer. Después de años de lucha contra la contaminación de nuestros ríos y de nuestra atmósfera, nos encontramos con que la Administración sigue siendo absolutamente incapaz de resolver este problema de vertidos incontrolados”, apuntó por su parte Pepa Beiras, coordinadora del Área Andaluza de Medio Ambiente de Izquierda Unida, que no ha dudado a la hora de señalar que “en Huelva -y en Andalucía en general- estamos hartas y queremos soluciones, y las soluciones tienen que pasar por una participación ciudadana que entienda que existen unos residuos que gestionar, pero también existe una forma de evitar generar semejante cantidad de residuos”.

“Obviamente no se está llevando a cabo una depuración adecuada de los efluentes al río Tinto”, han coincidido por su parte la coportavoz de EQUO Huelva, Isabel Brito, y Juan Romero, miembro de Ecologistas en Acción. “La previsión es que el vertedero de Nerva se va a recrecer cinco metros más por encima de la cota, pero en unas condiciones en las que está quedando patente que las instalaciones no están siquiera preparadas para asumir los vertidos que actualmente reciben, no se puede asumir este recrecimiento”, ha valorado Brito.

“Pareciera que este vertedero tuviera carta de libertad para seguir contaminando el río Tinto, vertiendo cantidad de residuos tóxicos y peligrosos que se pueden demostrar. Lo único que hace falta es que las instituciones públicas se pongan al servicio de lo público y de la colectividad, y no al servicio de los intereses privados, y pongan fin a esta situación de una vez por todas”, ha concluido Juan Romero, tras señalar que el tema volverá a denunciarse también ante las autoridades europeas.