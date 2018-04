Toni Robaina no fue convocado ante el Córdoba B por unas molestias en el tobillo y también es duda para viajar a Marbella

huelva24.com

Así lo confirmó el propio César Negredo, técnico del REcre que en declaraciones a Radio Marca Huelva recogidas por el portal albiazules.es, explicó que "Nacho está bien, ha comenzado la semana con el grupo y no sabemos cómo irá evolucionando. Natalio está haciendo trabajo de readaptación, ya está en el campo y tocando balón. Prácticamente está en la recta final, pero todavía no se ha incorporado al grupo".

En cuanto a la ausencia de Toni Robaina del equipo, Negredo quiso aclarar que "la semana pasada no fue convocado por problemas físicos, no fue una decisión técnica. Está con problemas en los tobillos y la semana pasada no entrenó, y esta tampoco está entrenando".



La situación de Misffut y Víctor Barroso

Aportan el descaro propio de su edad. Tanto Víctor Barroso como Misffut disputaron minutos y fueron protagonistas en el pasado partido del primer equipo contra el Córdoba B. En el caso de Víctor participa con cierta regularidad en la presente temporada, mientras que Misffut disputó todos los minutos como titular en su primer partido oficial en el Nuevo Colombino. Negredo indicaba que "lo importante es que los chicos promocionen y aporten cosas cuando se les requiera. De momento Misffut y Víctor van a seguir con el primer equipo, por lo menos entrenando esta semana. El sábado decidiremos".