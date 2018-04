César Negredo: "Con 44 ó 45 puntos igual te salvas, pero echar cuentas es engañarnos a nosotros mismos"

huelva24.com

Miércoles, 11 abril 2018 | Leída 21 veces

fútbol > recreativo

César Negredo ya tiene en mente el próximo partido de liga. El domingo se medirán contra el líder, un Marbella sólido y fuerte en su feudo. El técnico recreativista atendió a los micrófonos de Radio Marca Huelva, donde explicó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que el conjunto malagueño "es un equipo que sabemos porque está ahí. Por eso es muy fuerte en casa, lleva mucho tiempo sin perder y sobre todo en casa es fuerte. Es un aliciente más para la preparación de la semana, para que los chicos vean en eso algo interesante o algo importante. Nosotros nos estamos jugando mucho... Por qué no vamos a poder ir allí y conseguir algo positivo, como una victoria".

En cuanto a lo que tiene planteado para el partido, el madrileño dijo que "ya hemos visto cosas del contrario y a partir de ahí, con nuestras armas y lo que queremos plantear, pues le iremos daremos forma durante la semana. Todavía no lo tengo todo decidido, pero si tengo algunas cosas más o menos claras. Me gusta que la semana vaya pasando y ver el estado de forma y animo de cada jugador, y al final de la semana decidiremos todo, convocatoria, planteamiento y once inicial. En algunas cosas nos pareceremos al día del Córdoba B, en ser intensos e intentar ser fiables como estamos siendo en los últimos partidos en la parcela defensiva. Tenemos que aportar más con balón y hacer ataques más largos. Seguramente habrá cosas parecidas y también otras diferentes, ya que es otro rival totalmente distinto".

Tampoco quiso mojarse con respecto a los puntos que serán necesarios para lograr la permanencia en la categoría. "Yo no he echado cuentas. Lo mejor es ir partido a partido, y viendo nuestros resultados y los de los contrarios se podrán echar cuentas. Yo creo que con 44 ó 45 igual puede ser, pero a lo mejor te quedas corto. Echar esas cuentas es engañarnos a nosotros mismos porque no sabemos cómo va a funcionar. Lo mejor es pensar en el partido del domingo y en sacar los tres puntos", sentenció.