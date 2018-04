El runrún: Los 'selfies' de Letizia

Miércoles, 11 abril 2018 | Leída 209 veces

No les aburriremos recordando el poco edificante rifirrafe entre Doña Sofía y la Reina Letizia en Mallorca, pero es evidente que quien más quien menos está pendiente de cada gesto de la soberana en sus apariciones en público, intentando ver quizá la búsqueda de una mayor cercanía con el pueblo tras un encontronazo con la monarca emérita donde ella ha sido la peor parada, al menos de cara a la opinión pública. ¿Habrá sido la interminable sesión de ‘selfies’ a la salida del campus del Carmen parte de una campaña para recuperar el tirón popular que debe atesorar una reina como dios manda? Pues opiniones hay para todos los gustos y algunos van incluso más allá, caso del periodista de sociedad Carlos García Calvo, que en el suplemento ‘Yo Dona’ de El Mundo, apuntaba hoy mismo la teoría de que el atuendo que luce la Reina en sus últimas apariciones –también en la de Huelva–, responde a este mismo principio. Doña Letizia habría apostado por conjuntos ‘low cost’ en sus encuentros con el pueblo llano precisamente para intentar descolgarse el sambenito de ser una ‘fashion victim’ y gastar demasiado dinero en ropa. Por eso quizá, como nos cuenta ‘¡Hola!’, ha vuelto a sacar del armario su famoso abrigo rojo de volantes de la firma Zara, que convirtió en un auténtico éxito de ventas. Y para los que gusten de estos detalles, la publicación disecciona el resto de su vestuario y complementos: pantalones pitillo blancos y blusa con mangas abullonadas, zapatos con diseño en ‘nude’ de la firma Magrit, bolso de piel de serpiente en rojo y detalle metálico en el cierre, de Carolina Herrera, que al parecer –apunta ¡Hola!–, pasea bastante a menudo; y pendientes de Tous con piedra luna y morganita.

El 'top 5' gastronómico de Huelva. La web traveler.es, una de las publicaciones on line especialistas en viajes más importantes en castellano, está siempre lanzando en redes sociales reportajes de los destinos más exóticos. Y esta semana ha sacado un hueco para mirar hacia Huelva, un rincón que en lo gastronómico ya tuvo dos rutas por parte de Traveler a finales de año con motivo de su capitalidad gastronómica y que ahora ha vuelto a fijarse en su capital y provincia. Propone una ruta por los mejores restaurantes y en su selección ha destacado a Acanthum, Almenta, Azabache y Portichuelo en Huelva capital, a los que ha sumado Arrieros, en Linares De la Sierra. Desde luego que se come muy bien en estos sitios y en otros mucho más y seguro que cada uno tiene su lista particular. Pero al menos los internautas de otras partes ya tienen una referencia general de los atractivos que hay por aquí. ¿Si viniera alguien de fuera, qué cinco restaurantes elegirías tu?

El año en blanco de Luka Bulatovic. En el mercado invernal el Recre, tras solucionar 'in extremis' el peliagudo asunto de la suspensión de los derechos federativos por unos impagos a la Real Federación Andaluza de Fútbol, pudo hacer tres incorporaciones en el primer equipo (Toni Robaina, Iván Agudo y Natalio) y también inscribió al polivalente jugador ofensivo Kun para su filial, el Atlético Onubense. Pero no pudo hacer lo mismo con dos jóvenes valores que llevaban tiempo entrenando con su plantilla, bien por problemas económicos de la entidad recreativista o de visado por parte de los jugadores, y es que es algo que nadie acaba de aclarar en el seno de la entidad albiazul. En cuanto al centrocampista ghanés Abu Sanunu, que llegó en enero procedente del filial del Rayo Vallecano, finalmente la semana pasada se marchó al Cartaya de la División de Honor, con el que debutó el domingo mostrando buenas maneras ante el Estrella San Agustín. Jugó 15 minutos e incluso anotó un gol. Y después está el curioso y surrealista caso del centrocampista serbio Luka Bulatovic. Llegó a la disciplina del Atlético Onubense el pasado verano, pero meses después se marchó a su país viendo que el club onubense no podía inscribirlo para disputar partidos oficiales. En febrero, cuando el Decano solucionó el problema del embargo de sus cuentas por parte de Hacienda, el futbolista regresó a Huelva, pero de momento tampoco ha podido ser inscrito. Lógicamente ya no va a jugar ninguno de los cinco partidos ligueros que le restan a la escuadra de Jesús Vázquez, pero por ahora sigue entrenando a sus órdenes y se desconoce cuales serán sus planes de cara al próximo verano y a la próxima temporada.