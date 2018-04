Abierto el plazo de inscripción para participar en el Día del Autor y Autora Onubense

huelva24.com

Miércoles, 11 abril 2018

SERÁ EL DÍA 28 DE ABRIL

La Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior del Ayuntamiento de Huelva y la Editorial Niebla han abierto el plazo de inscripción para los artistas y formaciones que quieran participar en la tercera edición del Día del Autor y Autora Onubense. Un evento que este año, como novedad, se enmarca en la programación de la XLIV Feria del Libro y que tendrá lugar el día 28 de abril, tanto en la Plaza de la Constitución como en la Plaza de las Monjas, de 12.00 a 20.00 horas.

Según ha destacado la concejala de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior, Elena Tobar, “un año más, con esta cita lo que pretendemos es reconocer el papel que desarrollan los autores y autoras onubenses de todas las disciplinas en el enriquecimiento de nuestra cultura local y, a la vez, estimular la actividad creadora en nuestra ciudad”. Para ello, se han previsto tres espacios distintos en los que podrán participar y mostrar su trabajo los creadores y artistas onubenses: la ‘Huelva Musical’, la ‘Huelva Literaria’ y la ‘Huelva Artística’.

Así, el Día del Autor y Autora Onubense contará con un escenario principal donde habrá actuaciones de diferentes géneros musicales: pop, rock, flamenco, jazz, cantautores, carnavales etc. Para la organización de estos conciertos ininterrumpidos desde las 12.00 horas se ha invitado a las asociaciones musicales de la ciudad (Muzzic, Kst, Asociación Onubense de Heavy Metal, etc). No obstante, los músicos, bandas, grupos o cantautores podrán ponerse en contacto en el email [email protected] para inscribirse en el evento.

De otra parte, para la literatura se contará con la Caseta Principal de la Feria del Libro en la Plaza de Las Monjas, en la que habrá, desde las 16.00 horas hasta las 19.00 horas, lecturas de poesía con un micrófono abierto al público. Una actividad que será coordinada por la Asociación Poetas de Huelva por la Paz y la Editorial Niebla ([email protected])

Y, por último, la Huelva artística dispondrá de un espacio de más de 1.000 m2 –en la Plaza de la Constitución-, donde los artistas onubenses podrán exponer y vender sus obras en más de 15 stands colocados para ese propósito. La inscripción para participar en este espacio, coordinado por la artista plástica Bella Segovia, deberá realizarse en el email a [email protected]