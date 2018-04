Autocrítico Gorka Santamaría: "Siempre se ha visto que este equipo gana un partido y al siguiente ya no compite bien"

huelva24.com

Miércoles, 11 abril 2018 | Leída 32 veces

fútbol > recreativo

13.40 h. "Con Boris Garrós me entiendo bien, pero también es verdad que sólo tengo más espacios para poder moverme. Yo lo que quiero es jugar", señala el ariete vasco, que indica que "esta temporada estamos teniendo pocas ocasiones la gente de arriba", aunque quiere dejar claro que ""nuestra forma de jugar no nos ha perjudicado. Lo que nos ha perjudicado es el no saber competir".

Gorka Santamaría compareció este miércoles en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva después de la vuelta al trabajo de la plantilla albaizul. El delantero vasco del Recre comentó ante los medios, tras ser titular en el choque ante el Córdoba B después de haberse perdido los dos anteriores encuentros por sanción, que "ésta era la mejor manera de entrar al equipo y de disfrutar de volver al once. Le agradezco la confianza a César y nada, contento por ayudar al equipo con un gol. Más contento por ayudar al equipo y por respirar un poquito más, que en lo personal".

En cuanto al hecho de que con Negredo su titularidad sea incuestionable, el ex del Athletic reconoció que "yo me lo tengo que ganar todos los días. Venía de estar dos jornadas en la grada por culpa mía y me lo tenía que ganar en el verde. Entré en el once de nuevo, aunque es verdad que había bajas y faltaba gente por dentro", dijo en declaraciones recogidas por Albiazules.es.

Preguntado por sus preferencias, Gorka Santamaría dijo que "yo lo que quiero es jugar, me da igual sólo que acompañado. Con Boris me entiendo bien, pero también es verdad que sólo tengo más espacios para poder moverme. Yo lo que quiero es jugar".

Hizo balance del año, aseverando que "esta temporada estamos teniendo pocas ocasiones la gente de arriba. No estamos disfrutando de muchas ocasiones de gol, y las que tenemos hay que materializarlas porque de lo contrario nos penaliza. Es algo que he hablado con los compañeros, la manera que tenemos de jugar no es de elaborar y dar pases de veinte metros. Nosotros damos pases más largos, que es más complicado poder llegar con un pase filtrado dentro del área. Tampoco realizamos excesivos centros y así es complicado el tener ocasiones claras. Y se ha comprobado a lo largo de la temporada que no tenemos mucha pegada arriba".

A este respecto dejó claro que "nuestra forma de jugar no nos ha perjudicado. Lo que nos ha perjudicado es el no saber competir. Siempre se ha visto que este equipo gana un partido y al siguiente ya no compite bien, no gana los duelos individuales y no coge las segundas jugadas. Al final eso es lo que nos ha perjudicado. Esta semana tenemos que estar con especial atención. Venimos de ganar un partido y de ser serios, contundentes y agresivos. Tenemos que seguir con esa dinámica, y ya sabemos qué pasa si no lo hacemos. Por supuesto que podemos ganar al Marbella; ya hemos visto que el Écija les pasó por encima".

De cara al futuro recordó que "las dudas van a seguir estando. No estamos haciendo una temporada buena y no hemos demostrado nada, aunque hayamos ganado. Quedan cinco partidos y hay que sellar la permanencia cuanto antes".

Por último habló de sus cuentas para lograr la permanencia, explicando que "nos faltan los tres puntos de Marbella. Cuando les ganemos, que sería dar un golpe encima de la mesa, se podrá hablar de los puntos que nos faltarían para salvarnos".