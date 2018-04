Barcelona, capital mundial de los casinos on line a finales de abril

Jueves, 12 abril 2018 | Leída 11 veces

El sector de los casinos on line está en constante evolución. Cada vez más personas de manera particular y más empresas apuestan por esta entretenida y divertida manera de pasar un buen rato. Y es que tiene muchas ventajas, como la de elegir entre múltiples juegos, no tener que desplazarte, decidir cuándo te interesa conectarte (en cualquier momento durante las 24 horas y los 365 días del año), ponerte la indumentaria más cómoda y relajada para jugar o, por qué no decirlo, en ocasiones también ganar una importante suma económica.

Para los amantes de los casinos en vivo, una cita anual ineludible es la Live Gaming Summit 2018. Se trata de una cumbre que tendrá lugar el próximo día 26 de abril en el Casino de Barcelona, un espectacular escenario con vistas al mar y de lo más sofisticado en el que se hablará del presente y sobre todo del futuro de este sector en constante crecimiento. Juegos de televisión, table streaming, realidad virtual, tragaperras más nuevas, juegos en vivo con croupieres de verdad o las novedades del póker online serán algunos de los asuntos a tratar en las conferencias que impartirán los mejores especialistas de las compañías mundiales más destacadas de los casinos on line.

La primera edición de la Live Gaming Summit se desarrolló el 27 de septiembre del año 2016 y a la misma, que resultó ser todo un éxito, acudieron directivos y representantes de casinos líderes en este sector que sigue evolucionando y ofreciendo múltiples ventajas y oportunidades a sus usuarios. Los casinos on line tienen un gran potencial de negocio ya que trabajan con un mercado global en línea, ya sea mediante el streaming de sus partidas o mediante la digitalización de sus juegos para que cualquier adulto pueda jugar desde cualquier lugar del planeta. En un mundillo con promociones y bonos cada vez más suculentos, también se hará bastante hincapié en el tema de que hay que acudir siempre a portales que cumplan la normativa legal.

Los organizadores confían en superar las cifras de la primera edición, que logró reunir a alrededor de 100 líderes de una docena de países de todo el mundo. Se trata de una cumbre que quiere consolidarse cada vez más dentro del sector y cuya duración no se extenderá más de 12 horas entre las presentaciones iniciales, el almuerzo, las conferencias donde los representantes de las compañías presentes hablarán de todos los avances, novedades y desarrollos del sector y el tiempo de debate en el que se despejarán todas las dudas que los que asistan puedan tener sobre los casinos on line, las tecnologías y la realidad virtual.

Barcelona, ciudad que siempre ofrece una gran cantidad de atractivos para el visitante, acoge este prestigioso evento, que se convertirá en una plataforma ideal para crear conexiones con los expertos en el ámbito de los casinos on line. Proveedores, operadores, desarrolladores de productos y expertos debatirán sobre los últimos avances del sector y tratarán también de crear alianzas para sacarle una rentabilidad comercial en el futuro.

El 29% del Casino GGR en los mercados regulados de la Unión Europea es generado por Live Gaming, entre cuyos colaboradores están 5 Stars, Calvin Ayre, Focus, Gioco News, Intergame, Yogonet o SBCNews. No todos los días se pueden ver juntas a personalidades del sector de los casinos on line como Tom de Bruijn (Head of Live at Kindred Group), Tim Cullimore (Head of European Sales at TCSJOHNHUXLEY), Kfir Kugler (CEO Ezugi), Rob Wheeler (Commercial Director at Medialive Casino) o Gerard McLoughlin at Gerard McLoughlin Consultants Neil Walker), así que no puedes faltar al evento del 26 de abril en Barcelona.