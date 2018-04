Intervienen 110 kilos de especies pesqueras no aptas para su comercio en Ayamonte

huelva24.com

Miércoles, 11 abril 2018 | Leída 44 veces

Merluza y longuerones

11.47 h. La Guardia Civil se ha incautado un total de 90 kilos de merluza inmadura (merluccidaes-merluzas), la cual no presentaba la talla mínima para su comercio, así como otros 20 kilos de Longuerones (Ensis arcuatus-navaja) sin su respectivo etiquetado, ya que esta especie se encuentra actualmente en plena veda pesquera, por lo que su captura y comercio no están permitidas.

La intervención se produjo la pasada madrugada del día 6 de abril tras tenerse conocimiento, del posible traslado de pescado inmaduro en una furgoneta que abandonaba el puerto pesquero de Ayamonte, siendo interceptada por los Agentes de la Guardia Civil, localizándose entre su carga dos partidas de productos pesqueros frescos, que carecían del correspondiente etiquetado, dándose aviso a los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía en Huelva, los cuales pudieron comprobar los pesos y las tallas de los ejemplares, acreditando que se trataba de merluza inmadura así como de longuerones, una especie en plena veda pesquera, levantando las correspondientes acta de aprehensión.

En total se han incautado 110 kilos de productos frescos no aptos para su comercio, que fueron depositados en una cámara frigorífica para su entrega al Banco de Alimentos. La captura y comercialización de pescado inmaduro, como la de especies en veda pesquera, están prohibidas ya que además de causar un grave perjuicio contra el medioambiente, al no permitir la reproducción de las especies, es peligroso para la salud pública al no pasar ningún tipo de control sanitario.

A esta persona que contaba ya con un gran número de infracciones administrativas por los mismos hechos, además de retirarle la mercancía, se levantaron dos actas de denuncia, las cuales podrán derivar en sanciones de más de 70.000 euros.