El runrún: La vida sigue en Moderdonia

Martes, 10 abril 2018

confidencial

Pues no exactamente, algo que se veía venir después de leer el mensaje en Twitter de Quequé –uno de los colaboradores del programa–, donde decía que le importaba “una mierda” la avalancha de críticas por el trato dispensado a la provincia en el programa. Pero si hay algo que hemos podido comprobar es que no ha pasado inadvertida la reacción popular a los comentarios jocosos del viernes, ya que la edición de ayer fue prácticamente monográfica y se dedicó en buena medida a intentar calmar los ánimos del personal, reconociendo que son conscientes de todas las bondades onubenses. Incluso sugirieron la posibilidad de viajar hasta este rincón de España para hacer uno de sus programas. Eso sí, como decimos, sin pedir disculpas expresamente, como muchos le reclamaban. Más bien, lo que pidieron es que dejaran de bombardearles con hermosos paisajes de la tierra y loas al jamón y las gambas. En definitiva, consideraban exagerada la airada reacción desde Huelva, así como intervenciones como la del alcalde, Gabriel Cruz, quien, según comentaron, “no debe tener nada mejor que hacer”. Así pues, los seguidores de este espacio pueden estar tranquilos: la vida sigue en Modernonia.

El ausente Juanma López. Se especuló bastante durante la semana pasada sobre la idoneidad de que Juanma López, el dueño de Eurosamop, la empresa que gestiona deportiva y económicamente el Recre desde el pasado verano, y que tiene toda la pinta de que será la persona que compre el Decano cuando salga a concurso público, iba a estar presente en el palco del Nuevo Colombino para el partido del domingo ante el Córdoba B. Y es que el club albiazul se jugaba media permanencia y era importante que los miembros del Consejo de Administración, de la plantilla y del cuerpo técnico sintieran de cerca el apoyo y aliento de su 'jefe'. Pero finalmente el madrileño no viajó a Huelva, como tampoco se espera que lo haga en los dos partidos que restan en el coliseo albiazul esta temporada ante el San Fernando y Las Palmas Atlético. Sí que vendrá algún día a la capital onubense en verano para comprobar que todo está en orden. Apenas se le ha visto el pelo durante toda la campaña más que en un partido amistoso en verano ante el Cádiz y en par de duelos oficiales al empezar el campeonato liguero. Después Juanma López siempre ha delegado en la gente que tiene trabajando dentro del Recre y utiliza el teléfono móvil para dar instrucciones. No es amigo de aparecer casi nunca en los medios de comunicación y quizás con ello no enciende ningún fuego cada dos por tres, algo en lo que era un auténtico 'maestro' Pablo Comas en su etapa como máximo mandatario del Decano. Eso sí, tampoco es normal que el que se podría considerar dueño de la entidad (junto a Gabriel Cruz) no aparezca por Huelva más que una vez cada muchos meses, y más cuando el equipo se está jugando la permanencia a cara de perro en los pocos partidos que restan ya por disputarse en el Nuevo Colombino.

El 'agente especial' de la Guardia Civil. Una gran mayoría de los ciudadanos valora positivamente la profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad del estado que tiene miembros muy cualificados en diversas áreas. Una de las personas de las que pueden presumir es Yohanna Alonso, desde hace unas semanas destinada en Huelva. Para quien no la conozca hace sólo unos días revalidó su título de campeona del mundo de Muay Tahi en su categoría (menos 63,5 kilos) y nada menos que en la cuna de este arte marcial, Tailania. Ella es natural de León pero ahora es una onubense más que seguro que irá descubriendo que ha recalado en un buen lugar. Sus nuevos vecinos también se alegrarán de tenerla cerca, porque pocos se atreverán a delinquir sabiendo cómo se maneja.